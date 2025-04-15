Трамп таки станет посмешищем

В США многие также отмечают удар в христианский праздник и неготовность России идти на прекращение огня.

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Трамп и удар по Сумам / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС України

Из-за переездов нет возможности написать развёрнуто. Позже постараюсь восполнить наиболее важное. Основное.

1. Глава ГУР Буданов оперативно обнародовал сведения о российских военных частях, которые убили десятки гражданских в Сумах, в т.ч. – двух детей. Это явный сигнал, что ГУР знает больше, и что всем причастным будет обеспечено справедливое возмездие. Естественно, потребуется какое-то время. Но, что бы с ними не случилось, ни у кого не будет вопросов "а за что". Самое безопасное место для этих преступников – в украинской тюрьме.

2. Одиннадцать убитых детей только в результате российских ударов по Кривому Рогу и Сумам – это не следствие "ошибок". Ночной удар по Одессе, ежедневные убийства гражданских в Херсонской и Донецкой областях, атаки на Запорожье, Харьков, Днепр и другие города – это не "ошибки". Это методы террористов с целью посеять страх. Глава МИД Польши верно отметил: это открытое издевательство над мирными усилиями того же Трампа. Путин превращает "друга" Трампа в посмешище.

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3. В Европе де-факто консенсус: Россия убила десятки гражданских в христианский праздник, Путин доказал, что он единственный, кто не хочет перемирия.

В США многие также отмечают удар в христианский праздник и неготовность России идти на прекращение огня. Соратники Трампа всеми силами пытаются сохранить ему поле для манёвра, делая упор на том, что вот именно это Трамп и хочет прекратить.

Но так или иначе логическая цепочка замкнулась.

Полтора месяца назад Трамп выстроил процесс: мы начнём диалог и посмотрим, кто на самом деле не хочет мира. Если это будет Россия – она будет наказана. Это его слова, даже с оговоркой: ему не хочется делать больно, но он сделает, если придётся.

Путь пройден. Все вокруг говорят: вот факты, Путин единственный, кто не хочет мира. И это не ошибка. Действуйте. Если ты сказал и не действуешь – тогда кто ты?

Через 2 недели у Трампа 100 дней каденции. К этому рубежу он подходит на очень плохом фоне, де-факто отступая на всех основных направлениях своих усилий, кроме укрепления южной границы.

Если за оставшееся время он ничего не покажет, а вместо этого Путин удачно отпразднует 9 мая, Трамп таки станет посмешищем. Это значит, что раз и навсегда перестанет работать суперсила Трампа – агрессивный блеф. И посмешищам нобелевские премии не дают.

Как опытное политическое и бизнес-животное лидер США не может этого не чувствовать. В виду чего я не исключаю, что в ближайшие дни будет предпринята (скорее всего – непубличная) попытка по-настоящему надавить на Путина, чтобы к началу мая обозначить какую-то символическую деэскалацию. Иначе возникнет плохая ситуация: всё уже усвоили, что "это война Байдена", но так же все увидят, что гегемон-то беспомощен.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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