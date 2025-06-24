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Трамп способен только к хаосу и метаниям на фоне самолюбования и победных фанфар

Игорь Эйдман
24 июня 2025, 08:10
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У Трампа нет политической воли дожать, додавить, уничтожить режим мулл.
Трамп созвонился с Путиным
Трамп и Путин / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скрин из видео

Фанфары и реальность.

Конечно, любые удары по террористическим авторитарным режимам, будь то исламистский Иран или путинская Россия, оправданы. Однако я сильно сомневаюсь, что эти удары в исполнении Трампа и его администрации будут эффективны.

Во-первых, упущено время. Бить надо было давно, синхронно с Израилем. В первые дни, когда было уничтожено руководство КСИР и иранской армии, нанесены болезненные удары "по центрам принятия решений", в случае усиления атак, в стране мог наступить хаос. Учитывая ненависть большинства иранских горожан к власти, это дало бы им шанс снести преступный режим. Однако Трамп по обыкновению шарахался из сторону в сторону, никак не мог решиться, что ему выгоднее - бить или погодить. Боюсь, сейчас время упущено. К тому же Washington Post пишет, что, иранские власти, по всей видимости, успели вывезти обогащённый уран из ядерного объекта Фордо за два дня до американского удара. Тогда спутники зафиксировали там "необычную активность грузовиков и транспортных средств".

видео дня

И главное — у Трампа нет политической воли дожать, додавить, уничтожить режим мулл. Он опять "сдал назад", в этот раз с требования капитуляции Ирана. Американские власти уже намекают, что не стремятся уничтожить там нынешний режим. Администрация Дональда Трампа связалась с властями Ирана и дала понять, что удары по ядерным объектам были разовой операцией и не направлены на смену режима в Тегеране, пишет газета The Wall Street Journal.

То есть снова - шарахания и метания. С одной стороны — показательные удары по ядерному сектору Ирана и парадные фанфары при пока совершено неясном результате. С другой - очевидное стремление американской администрации на этом остановиться, попытки убедить Иран в том, что против него не ведётся война.

Эта тактика бесперспективна. Безусловно, если иранский режим сохранится, он восстановит свои возможности по созданию атомной бомбы. А потом всё начнётся сначала.

Трамп в принципе не способен к каким-то целенаправленным, систематическим, эффективным действиям - только к хаосу и метаниям на фоне самолюбования и победных фанфар по любому поводу. С "великим ударом" по Ирану происходит тоже самое. Похоже бесконечная война на Ближнем Востоке будет продолжаться. Это выгодно и иранским муллам, и Трампу, и Нетаньяху.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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