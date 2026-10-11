Трамп спешит заработать на власти: Ганницкий - о настоящей цели снятия санкций

Журналист считает, что президент США пошел ва-банк: выборы в Конгресс, по мнению автора, он проиграет, а времени заработать на статусе все меньше.

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Дональд Трамп и Кремль / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Daniel Torok, wikimedia.org/Julmin

Журналист и колумнист Михаил Ганницкий призывает не искать лишней конспирологии в решениях Белого дома на фоне сообщений о соглашении США и РФ по дизельному топливу. По его мнению, Дональд Трамп просто спешит конвертировать власть в деньги: чтобы его окружение зашло в бизнесы страны-агрессора, нужна отмена санкций, которой требует Москва. Публикуем его размышления.

Не нужно лишней конспирологии: Трамп просто спешит капитализироваться. Выборы в Конгресс он проиграет, почти полсрока позади, все меньше времени остается, чтобы заработать на своем статусе и [пока что] неограниченной власти. Рыжий клоун просто пошел ва-банк, потому что для того, чтобы его семья и окружение зашли в российские бизнесы, заключили контракты, дешево приобрели доли и пр., нужно снимать санкции (это требование москвы), и это нужно сделать срочно, пока есть возможность заработать (и пока есть возможность какие-то санкции снимать).

Как сказал Клинтон, Белый дом впервые в истории работает на личное обогащение его временных обитателей. Рассматривайте новости исключительно через эту призму.

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О персоне: Михаил Ганницкий Михаил Ганницкий - украинский журналист, колумнист, шеф-редактор УНИАН. Окончил Институт журналистики КНУ имени Т. Г. Шевченко. Бывший главный редактор Сегодня.ua и заместитель главного редактора газеты "Сегодня". Член Национального союза журналистов Украины.

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