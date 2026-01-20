Через три года Трамп перестанет быть президентом США. По завершении каденции он собирается стать президентом земного шара?

Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в свой "Совет мира". Ранее стало известно, что приглашение также получил венгерский премьер Виктор Орбан, неустанно лоббирующий в Европе интересы Кремля.

В СМИ часто называют организацию, которую создает президент США, "советом мира по Газе", однако это не совсем так. Действительно, эта идея впервые возникла в процессе урегулирования войны, начавшейся 7 октября. Однако тот же "Совет мира" фигурирует и в "мирном плане" по Украине.

Президент Владимир Зеленский в конце прошлого года озвучил пункты этого плана, среди которых есть норма о том, что потенциальное мирное соглашение с РФ должно гарантироваться и контролироваться именно этим советом.

Речь идет не просто о попытке создать персональные ООН и Нобелевский комитет в одном флаконе. Трамп пытается встроить новую структуру в систему договоров о безопасности — как минимум на Ближнем Востоке и в Европе, — включая в нее главаря банды военных преступников и его союзников. Параллельно он подрывает существующие механизмы коллективной обороны Запада, в том числе "гренландской историей".

Через три года Трамп перестанет быть президентом США. По завершении каденции он собирается стать президентом земного шара?

