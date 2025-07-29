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Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войны

Валерий Клочок
29 июля 2025, 19:00
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Никаких результатов переговоров не будет, если гладить Путина по голове, как это делает Эрдоган.
Зеленский, Путин, Трамп
Встречи Зеленского и Путина на данном этапе не будет, а Трамп для завершения войны в Украине начнет давить на Китай / Коллаж: Главред

Сейчас звучит очень много заявлений относительно потенциальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. В Турции даже успели заявить, что, мол, была достигнута принципиальная договоренность по саммиту лидеров. Впрочем, на данном этапе я не вижу никаких предпосылок или перспектив касательно проведения такой встречи. Украина в очередной раз пытается показать Трампу, что Киев для прекращения войны готов контактировать с Москвой как на уровне рабочих групп, так и на высшем политическом уровне. А Россия, в свою очередь, занимается лишь спекуляциями.

Практика трех раундов переговоров Украины и России в Турции показала, что Стамбул - это просто организационная и техническая площадка. Никаких достижений нет, а роль Эрдогана в этом процессе, условно говоря, мрачная и призрачная. Он пытается подать участие Турции в переговорах как победу и достижение определенных договоренностей. Но Эрдоган ни с кем не договорился и договориться не может.

Заявление главы турецкого МИД Фидана о "принципиальной договоренности по организации саммита лидеров в Турции" - иллюзия, целью которой является демонстрация того, что Анкара о чем-то договорилась с россиянами. Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре в качестве посредника. Достижение принципиального согласия - это риторика ни о чем. Принципиальное согласие появилось еще несколько месяцев назад, а встречу прогнозировали в конце июня. Однако она не состоялась, потому что Путину встреча с Зеленским не нужна. Путин этого не хочет. Путин хотел бы в сентябре встретиться с Трампом во время мероприятий к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Но не факт, что Трамп туда полетит.

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Кремль демонстрирует свою неготовность достичь хотя бы минимальных договоренностей с Украиной. Об этом свидетельствует и комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Киев, мол, даже не ответил на инициативу Москвы о создании трех рабочих групп для обмена пленными. А какие еще рабочие группы нужны, если обмен пленными продолжается? И в такой ситуации вряд ли можно говорить о встрече на высшем уровне. Давайте честно - ее не будет. Переговоры будут безрезультатными, если гладить Путина по голове, как это делает Эрдоган.

История с Эрдоганом и его посредничеством в переговорах выглядит очень странно и интересно. Сам Эрдоган - очень специфический политик. Мы должны осознавать, что он по-прежнему стремится к сохранению тесных контактов с Путиным. Эрдоган не хочет ссориться с Россией. Яркий пример - посредничество Анкары в противостоянии Азербайджана и РФ: там Эрдоган фактически сдерживает Алиева от воинственной риторики. У Эрдогана есть определенные имперские амбиции, но он хочет и в дальнейшем сохранять баланс сил на Южном Кавказе. На Ближнем Востоке у Эрдогана есть определенные достижения как у условного наполовину нейтрального императора. Впрочем, это не то, чего ему хотелось бы, потому что там условия другие.

В переговорах Украины и России посредническое участие Эрдогана началось еще в 2022 году, когда он подал зерновое соглашение как свою победу. Сейчас Эрдоган нашел слова, чтобы убедить Трампа, что он может выполнить за него работу. Думаю, Эрдоган сказал Трампу примерно следующее: давайте попробуем, у меня уже была хорошая история и я могу быть посредником.

Если учитывать Босфор, турецкому президенту очень интересно со всеми договариваться, потому что он там хорошо зарабатывает. Недаром Турция уже повысила тарифы на проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%. Это все история про турецкие деньги.

Эрдоган со всеми хочет быть хорошим, но это глупость, так не работает. Он, как и европейцы, не замечает реальных угроз. Европа не замечает, что ракеты падают на территориях Румынии, Польши, Литвы. Считаю это инфантильностью и соплежуйством. Этого нельзя делать. Эрдоган делает вид, что не замечает угроз еще с начала полномасштабного вторжения. Он может говорить много хороших вещей, особенно, что Турция не признает оккупацию Крыма. Но Китай тоже не признает, ну и что? А тем временем Эрдоган пропускает теневые танкеры через Босфор, потому что он так зарабатывает.

Теперь акцентирую внимание и на роли Соединенных Штатов в переговорном процессе между Киевом и Москвой. Американцы на полную включились в переговоры, но ситуация сложилась таким образом, что Трамп шокирован позицией Путина.

Подлило масла в огонь и заявление министра иностранных дел Австрии Беаты Майнль-Райзингер о том, что Трамп предлагал Путину оккупированные регионы Украины, включая Крым. Это настоящий дипломатический взрыв. Она заявила, что были определенные договоренности между Трампом и Путиным по завершению войны, а сам Трамп предполагал, что Украина, мол, на это согласится. Это было сказано не случайно, а Майнль-Райзингер - должностное лицо, которое должно отвечать за свои слова. Или она должна сказать, что это - ложь, или Трампу следует опровергнуть ее заявление и все объяснить. Потому что идея взять и отдать территории - полный бред.

В общем Трамп надеялся, что порешает, но не получилось. Путин показал свою недоговороспособность, а Трамп, когда понял, что переговоры с участием США лишены перспектив, отдал их на откуп Турции.

Впрочем, Трамп становится все более воинственным в отношении тех, с кем не может договориться. Это продемонстрировали ситуации с выходом США из переговоров Израиля и ХАМАС, ударами по Ирану (которые Трамп так и не завершил), и военной помощью Украине, когда Трамп сначала не хотел помогать даже за деньги, но теперь изменил свое мнение.

Стоит отметить, что неким символическим итогом истории с переговорами можно считать подписание торгового соглашения между США и Евросоюзом. Соглашение предусматривает и решение вопроса по энергоресурсам. Инвестиция в 750 миллиардов долларов бюджета ЕС в энергоресурсы США - очень серьезный удар по России. И это свидетельствует о том, что все договоренности между Трампом и Путиным касательно экономического сотрудничества, поставлены как минимум на очень длительную паузу. Трамп инициировал переговоры с Путиным, хотел завершения войны, но понял, что никакого результата не будет.

Сейчас Трамп частично отошел от переговоров по завершению российско-украинской войны и моделирует их немного по-другому. В будущем основным объектом внимания Трампа в вопросе окончания войны станет Китай. Соглашение между США и ЕС может открыть страницу очень непростого диалога с Китаем о том, что Пекин должен уменьшить свои аппетиты в войне России против Украины. Потому что конечным бенефициаром этой войны является именно КНР. Определенные перспективы такого диалога существуют. Но насколько быстро они реализуются - прогнозировать пока не готов.

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога", специально для Главреда

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин встреча Зеленского с Путиным война России и Украины Валерий Клочок
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