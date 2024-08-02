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Трамп с рождения слетел с катушек

Юрий Радухин
2 августа 2024, 09:33
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"Слетел с катушек". Экс-спикер Палаты представителей США заявила о сомнении докторов в психическом здоровье Трампа.
Трамп
Дональд Трамп / УНИАН

Дональд Трамп, который после выхода из предвыборной гонки Джо Байдена стал самым старым кандидатом в президенты в истории США, – человек "неуравновешенный" и даже "слетевший с катушек". Такие определения со стороны бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси можно было бы счесть выпадами в сторону политического оппонента. Но выясняется, что специалисты по психиатрии высказывали сомнения в душевном здоровье Трампа еще в его бытность президентом США.

Такое утверждение содержится в автобиографии Пелоси "Искусство власти. Моя история как первой женщины в Америке – спикера Палаты представителей" (The Art of Power: My Story as America’s First Woman Speaker of the House), которая выйдет на следующей неделе. The Guardian ознакомилась с текстом книги, автор которой возглавляла нижнюю палату американского парламента в 2007-2011 гг. и в 2019-2023 гг.

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В апреле 2019 г. Пелоси присутствовала на похоронах известного психиатра Давида Хэмбурга (заведовал кафедрой психиатрии в Стэнфорде, был президентом благотворительного фонда "Корпорация Карнеги"). Там, как она пишет, целый ряд "докторов и других специалистов по психическому здоровью" высказали ей "глубокую обеспокоенность тем, что [с Трампом] что-то всерьез не так".

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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