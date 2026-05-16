Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Ирана

Трамп и Си Цзиньпин / Коллаж: Главред

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и борьбы за контроль над ключевыми торговыми маршрутами Ормузский пролив стал одним из центров глобальной политики. Публицист и общественный деятель Леонид Невзлин анализирует, как договоренности между Ираном и Китаем демонстрируют реальный баланс влияния в регионе и почему попытки Дональда Трампа договориться с Пекином могут оказаться безрезультатными. Подробнее о новых геополитических сигналах – в материале.

Иран начал пропускать китайские суда через Ормузский пролив — после договорённости с Пекином об "управленческих протоколах" для стратегического водного пути. Об этом сообщает полуофициальное иранское агентство Fars.

Совпадение по времени примечательное. Пока Дональд Трамп встречается с Си Цзиньпином в Пекине, Иран делает жест в сторону Китая — открывает пролив для его судов. Трамп и Си договорились, что пролив "должен оставаться открытым для свободного потока энергоносителей". Иран услышал — но ответил избирательно.

Ничего удивительного. Китай — главный покупатель иранской нефти и ключевой дипломатический союзник в ООН. Именно Пекин, по сообщениям СМИ, сыграл решающую роль в том, чтобы убедить Тегеран принять апрельское перемирие.

Влияние Китая на Иран велико. Но его интересы шире, чем покупка подсанкционной нефти. Помогать США давить на Иран в них не входит, ведь чем более провальной выглядит война Трампа, тем лучше для Пекина.

Трамп при этом заявил накануне визита: "Я не думаю, что нам нужна чья-либо помощь с Ираном". Но факты говорят об обратном: переговоры зашли в тупик, пролив закрыт, режим в Тегеране устоял. Именно в надежде на прорыв Трамп прилетел в Пекин. Забыв, что Китай – на другой стороне поля.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

