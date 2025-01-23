Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Трамп пригрозил: как режим Мадуро сейчас ищет пути решения

Александр Коваленко
23 января 2025, 08:10
67
Ранее СМИ писали, что команда Трампа хочет сменить режим Мадуро в Венесуэле.
Граница с Мексикой, Трамп
Трамп и Венесуэла / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Венесуэле практически все танки Т-72 выведены из боеспособного состояния.

На протяжении достаточно долгого времени россия не поставляет режиму Николаса Мадуро запчастей к танкам Т-72Б1В, которые стоят на вооружении сухопутных войск Венесуэлы в количестве бригады. Но, после начала полномасштабного вторжения в Украину обслуживание танков осложнилось и сейчас не проводится от слова совсем.

Режим Мадуро сейчас ищет пути, чтобы компенсировать нехватку ОБТ в войсках.

видео дня

В целом, ничего удивительного. Ещё в 2020 году ВВС Венесуэлы, например, столкнулись с проблемой обслуживания истребителей Су-30МК2V.

В 2006 году между россией и Венесуэлой был заключён контракт на поставку 24 истребителей Су-30МК2V (модификация истребителя Су-30МК для Венесуэлы, на которую устанавливался двигатель АЛ-31Ф, РЛС Н001 и контейнер РЭП).

Однако в 2019, в ходе проверки боеготовности ВВС Венесуэлы, было зафиксировано всего лишь 10 пригодных к полётам истребителей. В настоящее время авиапарк Су-30МК2V поредел ещё на половину, а боеспособные самолёты поддерживают свою боеспособность за счёт каннибализма…

Что тут скажешь… россия надёжный партнёр, который никогда тебя не бросит!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венесуэла Дональд Трамп Александр Коваленко
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров

Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров

08:34Украина
У Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину: в СМИ раскрыли детали

У Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину: в СМИ раскрыли детали

08:34Мир
Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

07:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

Китайский гороскоп на сегодня 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

Последние новости

08:34

Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров

08:34

У Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину: в СМИ раскрыли детали

08:22

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трамп пригрозил: как режим Мадуро сейчас ищет пути решениямнение

07:59

С чалмой на голове: Слава Каминская показала, как она сейчас выглядит

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
07:23

Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

06:38

РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенецФотоВидео

06:10

О чем свидетельствуют первые заявления и указы Трампа в качестве президента?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

Реклама
05:05

Какой сегодня праздник 23 января 2025 года: что запрещено делать в этот день

04:30

"Путин костьми ложится": прогноз "обмена территорий" между Украиной и РФ

04:00

Все трещит по швам, Путину нужна остановка боев - полковник

03:59

Где спрятался кот: только настоящий детектив найдет мурлыку за пару секунд

03:30

Штраф за езду в куртке: где водителей могут наказать за верхнюю одежду

03:04

"Решать будет не Трамп": известно, кто станет "серым кардиналом" в Белом доме

02:33

"Будет требовать от нас вывести войска": Жданов назвал опасный сценарий Трампа

02:27

Война в Украине не закончится в 2025 году: полковник назвал нюансы

02:06

Зачем в СССР консервировали воду в жестяные банки: объяснение удивит многих

02:00

Сын путинистки Шукшиной пошел воевать против украинцев - детали

01:30

Грозит 24 года тюрьмы: мужа Рианны судят за стрельбу в человека

Реклама
01:14

Готовит ли армия РФ наступление на юге Украины: Ким прокомментировал слухи

00:52

ВСУ почти в полном окружении: враг может оккупировать еще один населенный пункт - DeepState

00:49

Совсем не Рэйчел Грин: 58-летнего Швиммера поймали на свидании со студенткой

22 января, среда
23:53

Обещание выполнил: Трамп закрыл южную границу США для нелегальных мигрантов

23:43

Анна Седокова попала в полицию из-за смерти Яниса Тиммы: "Будет возбуждено дело"

23:27

Цены снова "поползли" вверх: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

23:01

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

22:53

Елена Мозговая показала, как выглядела в "бурных 90-ых"Видео

22:44

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

22:36

Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов вспыхнул пожар

22:20

"Что за дичь": беглеца Потапа "разнесли" поклонники - что случилось

22:12

Появились новые подробности оккупации Харьковщины: генерала вновь взяли под стражу

22:09

Ультиматум Трампа для Путина и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

21:47

Что можно купить в машину недорого: аксессуары, которые облегчат вождение

21:42

Трамп раскрыл детали прощального письма, которое оставил ему Байден

20:44

Абсолютные лидеры мира: что служит основой экономики Украины - неочевидный ответВидео

20:35

В Офисе президента сказали, когда Зеленский может встретиться с Трампом

20:22

Макс Барских ставит на паузу концертную деятельность - что случилось

20:02

Может ли Трамп завершить войну в Украине за 100 дней: политолог ответил

19:43

Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

Реклама
19:40

В некоторых областях объявили штормовое предупреждение: регионы будет засыпать снегом

19:10

Нас ожидает новый шторммнение

18:58

Найдите отличия в картинках с бейсболистом: только сверхразум увидит их за 14 сек

18:54

Разбогател на $1 млн во время войны: главному психиатру ВСУ избрали меру пресечения

18:53

Бои за важный населенный пункт у трех областей: в ВСУ раскрыли детали

18:47

От 1 гривны до 42 с "дикими" прыжками: как менялся курс доллара в Украине

18:35

"Путин для него никто": Зеленский сделал ряд важных заявлений о Трампе

18:31

ЦПК распространяет слухи и манипуляции об Агентстве оборонных закупок – глава набсовета Чмут

18:08

"Дальше будет хуже": Трамп жестко обратился к Путину из-за Украины - детали

18:07

"Печальный факт": названа сумма, потраченная украинцами за год на азартные игры

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять