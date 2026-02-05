Трамп поможет закончить войну: верить или нет

Трамп давит на соглашение, его санкции стали самыми сильными за все время.

https://opinions.glavred.info/tramp-pomozhet-zakonchit-voynu-verit-ili-net-10738133.html Ссылка скопирована

Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Репортер: Вы разочарованы, что он не пошел дальше или дольше?

Трамп: Да, я бы хотел этого, я хочу, чтобы он закончил войну.

Я убежден, что мало кто из вас читал эту фразу Трампа, которую он сказал после того, как сказал, что Путин сдержал слово. Все СМИ тупо разгоняют очередную измену, демонизируют Трампа и делают его нашим врагом. Ну, и конечно многие на это ведутся. Поэтому придется еще раз повторить базу.

видео дня

1. Трампа не нужно любить или уважать. С ним нужно работать!!! Он будет президентом США еще 3 года - и от него многое зависит в нашей войне с Путиным! Сделать его врагом нам могут только идиоты и российские агенты. Потому что о чем точно мечтают в Кремле – так это о том, чтобы он нас реально бросил, а не как в головах отдельных фанатов демократов.

2. Реальность такова: мы получаем оружие (какая разница, кто за него платит), Трамп давит на соглашение, его санкции стали самыми сильными за все время. Может ли быть больше? Может. Но давайте будем его хейтить, пошел он в ж..пу, и будем хотеть больше?

3. От Трампа зависит не только конец войны, от него зависит и наше восстановление. В этом направлении тоже происходят серьезные шаги. Так может и это пошлем нах? Потому что он не такой красивый? Не говорит то, что мы хотим?

Что же тогда смотрите, какие красивые эти европейцы, так искренне нам сочувствуют, приезжают. Давайте надеяться на этих импотентов. Верите, что они помогут закончить войну? Так вот.

Вам очень нравился Байден? Но именно из-за него мы в такой сложной ситуации. Потому что когда у нас было много мотивированных и свежих воинов - он продавал нам оружие по единице вида и заставлял идти в контрнаступление без авиа прикрытия! Он не ввел жесткие санкции и не заблокировал российскую нефть! Зато он и его команда так красиво болтали, так сочувствовали, так болели!

Примите реальность. Политика не о том, нравится или не нравится, это поведение детей. Реальность всегда между желаемым и полной катастрофой. И если война нас не научила смотреть на мир реально, то скорее наступит катастрофа, чем желаемое.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред