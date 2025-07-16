Трамп подарил Путину еще 50 дней войны

"Мощная речь и сюрприз Трампа по Украине" уже прозвучали. Желтый Дони фактически позволил Путину еще 50 дней убивать украинцев и разрушать наши города. Именно столько, по оценкам аналитиков, Кремль планировал новую волну эскалации и наступление - в течение второй половины лета.
Трамп согласился с этим планом и, вместо решительной поддержки Украины, подарил агрессору время. Обещанные им "17 систем Patriot" выглядят, по меньшей мере, сомнительно - в мире просто нет такого количества свободных батарей. Даже найти две - уже вызов.
А что еще нам принесло это "мощное выступление"? Трамп по-прежнему не считает Путина ни убийцей, ни военным преступником. Вместо этого он называет его "крепким парнем". Очевидно, Дони не желает никаких конфликтов с кремлевским диктатором. На этом фоне любые попытки достичь мира путем переговоров с Москвой выглядят наивными.
Можно долго разбирать каждый пассаж Трампа, но в итоге "речь" оказалась большим мыльным пузырем, который в конце пресс-конференции с Рютте громко лопнул. Это еще раз подчеркнуло особый талант обитателя Белого дома - будоражить воздух без всякой конкретики.
Ни одну мысль он не способен завершить. Каждое предложение - отдельная реальность, не имеющая отношения к предыдущей. Так называемое выступление превратилось в поток спутанного сознания. Как всегда.
О персоне: Юрий Радухин
Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.
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