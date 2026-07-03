Трамп отступил: Невзлин о том, почему Иран диктует новые правила игры

Пока Вашингтон представляет сам факт достижения, Тегеран начинает диктовать условия прохода через одного из ключевых проливов мира.

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Дональд Трамп и война в Иране / Коллаж: Главред, фото: war.gov, ОП,

Переговоры между Ираном и США в Дохе идут без прямого контакта, а тема Ормузского пролива остается главным камнем преткновения: Тегеран уже заявляет о намерениях по условиям 60-дневной моратории самостоятельно соблюдать правила прохода судов и зимовать за это сборы. Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин в своей колонке анализирует, почему военные действия Трампа перестали работать, и как это объясняет понимание Ираном итогов недавнего военного противостояния. Публикуем текст автора.

По данным Wall Street Journal, Дональд Трамп решил не возобновлять масштабную военную кампанию против Ирана и не против того, чтобы переговоры вышли за рамки августовского дедлайна. Его устраивают разовые удары по необходимости, а угрозы "полностью уничтожить" Иран остаются в постах Truth Social.

Иран сделал выводы.

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В Дохе идут технические переговоры - через посредников, без прямого контакта сторон. Главный вопрос: Ормузский пролив. Иран открыто настаивает на международном признании своего контроля над ним и права взимать сборы с проходящих судов. Меморандум прямо запрещает это на 60 дней. Но на 61 день Иран намерен это изменить – и не считает нужным это скрывать.

А может, и раньше. Трафик через пролив возобновился частично, но остаётся, по словам аналитиков, "непредсказуемым и непрозрачным". Иранское государственное ТВ сообщило, что иностранное судно село на мель, отклонившись от "утверждённого маршрута". Маршруты теперь утверждает Иран.

Реальный итог войны: режим, потерявший верховного лидера, большую часть ПВО и военно-морского флота, считает себя победителем. Потому что победитель определяется не потерями, а готовностью идти до конца. У Ирана эта готовность была. У Вашингтона - нет.

Угрозы Трампа перестали работать в тот момент, когда Тегеран понял: красные линии чертятся, а потом стираются. Теперь Иран просто ведёт переговоры в своём темпе, на своих условиях, не особенно беспокоясь о дедлайнах. А Вашингтону остаётся сам факт переговоров изображать своим большим достижением.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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