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Кремль готовится к войне до 2028 года: Коваленко раскрыл планы Путина

Андрей Коваленко
17 августа 2026, 19:10
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Глава ЦПД Андрей Коваленко о дилемме Путина в связи с мобилизацией и планах России продолжать войну как минимум до 2028 года.
Кремль готовится к войне до 2028 года: Коваленко раскрыл планы Путина
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Часть экономистов и политической элиты РФ, по данным закрытых социологических опросов, отговаривает Путина от официальной мобилизации, предлагая вместо этого скрыто принудительные методы для увеличения числа контрактников. Глава ЦПД Андрей Коваленко объясняет, почему мобилизация грозит разрушить общественный договор в России, и какие инструменты влияния на Москву остаются у Украины. Публикуем его анализ.

Ряд экономистов в РФ и отдельные представители политической элиты продолжают советовать Путину не объявлять мобилизацию; о неподдержке таких действий свидетельствуют также данные закрытых социологических опросов, которые еженедельно проводятся в администрации Путина по регионам. Вместо этой идеи рассматривается возможность скрыто принудительных мер для увеличения доли подписанных контрактов.

То есть дилемма заключается в том, что Путин хочет мобилизации, но это разорвет существующий общественный договор между властью и россиянами, согласно которому война далеко, а воюют те, кто хочет денег. Проще говоря - жизнь в обмен на деньги. Мобилизация - это разрушение таких договоренностей.

видео дня

Как я уже говорил ранее, Путин не желает прекращать войну как минимум до 2028 года и уже строит планы войны на весь 2027 год. Эти стремления тоже не все поддерживают, и до сих пор остается пространство для маневра, позволяющее влиять на Москву. Инструменты такого влияния есть - наши удары по экономике, поддержка ЕС, и всё это умножено на волю США и Китая.

Коридор довольно узкий, но не безнадежный.

Для Украины очень важно сохранять единство внутри страны, поскольку россияне будут вкладывать значительные ресурсы не только в фронт, но и в информационное и политическое поле. Они будут поддерживать отдельные потенциальные политические проекты в Украине, направляя сюда деньги и ища лидеров. Этот тренд никуда не делся.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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мобилизация война в Украине Владимир Путин Андрей Коваленко
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