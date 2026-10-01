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Сентябрь стал худшим месяцем для российских войск с 2022 года: Коваленко назвал причину

Александр Коваленко
1 октября 2026, 19:10
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Военный эксперт разбирает провалы летнего наступления РОВ и противоречия между пропагандистскими картами и реальной обстановкой.
Оккупанты усилили давление на Лиманском направлении
Оккупанты усилили давление на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Военный эксперт Александр Коваленко утверждает, что сентябрь стал худшим месяцем для российских войск с 2022 года: высокие потери, проседание целой оперативной зоны и ни одной выполненной задачи из тех, что ставились на летнюю кампанию. Он напоминает слова Путина о том, что армия "наступает по всем направлениям каждый божий день", и сопоставляет их с судьбой якобы давно "освобождённых" Купянска, Боровой, Лимана и Святогорска. Публикуем его комментарий.

Забегая наперёд могу сказать, что сентябрь стал худшим месяцем для РОВ с 2022 года. Хуже для них начиналась только осень в 2022-м.

Крайне высокие показатели потерь по большей части категорий. Невозможность стабилизировать ситуацию по ряду участков. Проседание целой оперативной зоны. Ни одной выполненной задачи по завершению сентября, поставленной перед войсками на летний период наступления.

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Российские войска в тупиковой диспозиции, а в ряде локаций и вовсе оказались в крайне уязвимом положении.

В частности, в то время как командование РОВ и генштаб вс рф рисуют красивые карты для потребителей информационного фаст-фуда и близко не соответствующие действительности, в реальной зоне БД формируются для РОВ минимум две зоны окружения.

Россиянам следовало бы задаться вопросом: А что там Купянск, который "освободили" в октябре 2025? Что слышно об "освобождённой" в мае Боровой? Как дела в Лимане, где в июне оставалось "освободить" 149 домов из 11 000? В конце концов, почему до сих пор нет репортажей Соловьёва из недавно "освобождённого" Святогорска?

"Наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день!!!" – президент россии, военный преступник, владимир путин 29.05.2026.

Это – правда. Наступают. Но есть нюанс.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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