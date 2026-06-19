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Трамп неожиданно изменил правила игры: Кущ бо ударе по планам Нетаньяху и Ирана

Алексей Кущ
19 июня 2026, 19:10
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США были лидерами предыдущих двух технологических укладов и это, в значительной мере, сформировало и их мировое господство, включая и статус доллара.
Трамп анонсував підписання угоди з Іраном і відкриття Ормузької протоки
Трамп и Иран / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, ua.depositphotos.com

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и активных дипломатических маневров вокруг иранского вопроса все большее внимание привлекают отношения между США и Израилем. Политолог и экономический эксперт Алексей Кущ анализирует возможные последствия договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, объясняет, как эти процессы могут повлиять на стратегию израильского руководства и баланс сил в регионе. Публикуем взгляды автора на языке оригинала.

Трамп переиграл Нетаньху, но Нетаньяху может "доиграть".

Такого "развода" своих партнеров, мировая дипломатия еще не видела.

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Анонс подписания соглашения между США и Ираном в Швейцарии в пятницу, куда якобы летит Джей Ди Вэнс.

И внезапное подписание соглашения Трампом в четверг в Париже в Версальском дворце с параллельным онлайн форматом парафирования Пазешкианом такого же соглашения в Иране.

Израилю остается только наблюдать в формате "мы не банановая республика" и оставаться в геополитическом одиночестве.

Хотя будем честными: интрига заключалась в том, кто кого первым "кинет".

Ракеты то у Израиля в ночь на пятницу уже были заготовлены. И полетели они по Ливану для того, чтобы сорвать соглашение. Но не успели. Хотели и полетели - старт решили не отменять.

То есть, вопрос заключался в следующем: или Израиль ударит в ночь на пятницу по Ливану и сорвет пятничное соглашение между США и Ираном; или Трамп "внезапно" подпишет соглашение в четверг.

Стратегия Нетаньяху понятна: Трамп ему друг, но Иран сам себя не разбомбит.

Все решения принимаются в контексте проекта 2028. А эта дата как рубикон.

Прбеждает Джей Ди Вэнс - он концентрирует весь потенциал США на достижении лидерства в новой технологической парадигме.

Тратить деньги на "войны в песках" он не будет.

Потому что лидерство в новой технологической парадигме определяет статус мирового гегемона на ближайшие 20-30 лет.

США были лидерами предыдущих двух технологических укладов и это, в значительной мере, сформировало и их мировое господство, включая и статус доллара.

А вовсе не войны в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

Лидер нового технологического уклада контролирует "кнопку" допуска к новым технологиям.

Например, к спутниковой связи и интернету в виде старлинков. Или доступ к технологиям ИИ.

Все потенциальные войны тогда выигрываются априори.

А если к власти придут демократы, то, учитывая смещение их влево, Америка солидаризируется с ЕС по палестинской проблематике.

Что для Израиля еще хуже, чем апатичность Вэнса к его интересам.

Поэтому, задача Нетаньяху заключалась в том, чтобы выдавить из США и Трампа лично, максимум геополитического профита. Убрать своих главных врагов руками американцев. И сделать это до 2028 года.

Недавно у одного израильского аналитика прочел такую программу максимум в виде ожиданий Израиля от Трампа: поднять восстание в Иране; посадить курдскую пехоту на танки; ВВС США разбомбить Иран; Европе послать войска на помощь Америке; Конгрессу - дать разрешение на сухопутную операцию войск коалиции против Ирана; арабским монархиям профинансировать всю эту движуху.

Такая себе хуцпа на максималках: раздать всем сестрам по серьгам, то есть "нарезать" задачи", в полной уверенности, что все вокруг должны делать исключительно то, что выгодно для тебя.

В общем, "хвост должен вилять собакой".

Но тут вдруг Трамп "присел" на этот "хвост", сидя в Версальском дворце и поставил размашистую подпись под мирным соглашением....

Но Нетаньяху может "доиграть" - радикализируя ситуацию в Ливане.

Хотя это ничего уже не даст: союзники выдавили из Америки весь "геополитический сок", а для "созревания" нового, нужен покой и тщательный финансовый "полив".

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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