Трамп неожиданно изменил правила игры: Кущ бо ударе по планам Нетаньяху и Ирана

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и активных дипломатических маневров вокруг иранского вопроса все большее внимание привлекают отношения между США и Израилем. Политолог и экономический эксперт Алексей Кущ анализирует возможные последствия договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, объясняет, как эти процессы могут повлиять на стратегию израильского руководства и баланс сил в регионе. Публикуем взгляды автора на языке оригинала.
Трамп переиграл Нетаньху, но Нетаньяху может "доиграть".
Такого "развода" своих партнеров, мировая дипломатия еще не видела.видео дня
Анонс подписания соглашения между США и Ираном в Швейцарии в пятницу, куда якобы летит Джей Ди Вэнс.
И внезапное подписание соглашения Трампом в четверг в Париже в Версальском дворце с параллельным онлайн форматом парафирования Пазешкианом такого же соглашения в Иране.
Израилю остается только наблюдать в формате "мы не банановая республика" и оставаться в геополитическом одиночестве.
Хотя будем честными: интрига заключалась в том, кто кого первым "кинет".
Ракеты то у Израиля в ночь на пятницу уже были заготовлены. И полетели они по Ливану для того, чтобы сорвать соглашение. Но не успели. Хотели и полетели - старт решили не отменять.
То есть, вопрос заключался в следующем: или Израиль ударит в ночь на пятницу по Ливану и сорвет пятничное соглашение между США и Ираном; или Трамп "внезапно" подпишет соглашение в четверг.
Стратегия Нетаньяху понятна: Трамп ему друг, но Иран сам себя не разбомбит.
Все решения принимаются в контексте проекта 2028. А эта дата как рубикон.
Прбеждает Джей Ди Вэнс - он концентрирует весь потенциал США на достижении лидерства в новой технологической парадигме.
Тратить деньги на "войны в песках" он не будет.
Потому что лидерство в новой технологической парадигме определяет статус мирового гегемона на ближайшие 20-30 лет.
США были лидерами предыдущих двух технологических укладов и это, в значительной мере, сформировало и их мировое господство, включая и статус доллара.
А вовсе не войны в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане.
Лидер нового технологического уклада контролирует "кнопку" допуска к новым технологиям.
Например, к спутниковой связи и интернету в виде старлинков. Или доступ к технологиям ИИ.
Все потенциальные войны тогда выигрываются априори.
А если к власти придут демократы, то, учитывая смещение их влево, Америка солидаризируется с ЕС по палестинской проблематике.
Что для Израиля еще хуже, чем апатичность Вэнса к его интересам.
Поэтому, задача Нетаньяху заключалась в том, чтобы выдавить из США и Трампа лично, максимум геополитического профита. Убрать своих главных врагов руками американцев. И сделать это до 2028 года.
Недавно у одного израильского аналитика прочел такую программу максимум в виде ожиданий Израиля от Трампа: поднять восстание в Иране; посадить курдскую пехоту на танки; ВВС США разбомбить Иран; Европе послать войска на помощь Америке; Конгрессу - дать разрешение на сухопутную операцию войск коалиции против Ирана; арабским монархиям профинансировать всю эту движуху.
Такая себе хуцпа на максималках: раздать всем сестрам по серьгам, то есть "нарезать" задачи", в полной уверенности, что все вокруг должны делать исключительно то, что выгодно для тебя.
В общем, "хвост должен вилять собакой".
Но тут вдруг Трамп "присел" на этот "хвост", сидя в Версальском дворце и поставил размашистую подпись под мирным соглашением....
Но Нетаньяху может "доиграть" - радикализируя ситуацию в Ливане.
Хотя это ничего уже не даст: союзники выдавили из Америки весь "геополитический сок", а для "созревания" нового, нужен покой и тщательный финансовый "полив".
О персоне: Алексей Кущ
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
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