Трамп нашел способ отменить санкции против России

Игорь Эйдман
12 сентября 2025, 19:10
Боюсь, правда, что любовь Трампа небескорыстна.
Трамп, Путин и санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

Трамп понял, что ему не удастся без большого скандала отменить антироссийские санкции и стал фактически обесценивать их через ослабление санкций против Беларуси. Освобождение группы политзаключённых — лишь удобный повод. У Луки политзаключённых хватит на десятки таких "освобождений", а потом он ещё новых наберёт. Трампу эти политзаключённые даром не нужны, но он может таким образом продать ослабление санкций американскому обществу.

Постепенная санкционная "амнистия" Беларуси де-факто приведёт к отмене санкций против России, частью которой она, по сути, давно стала.

Вспыхнувшая любовь Трампа к Луке — сублимация его любви к Путину, который игнорирует просьбы Трампа о перемирии, без которого американский истеблишмент не позволяет двум любящим сердцам соединиться.

Боюсь, правда, что любовь Трампа небескорыстна. Не тот он человек, чтобы делать что-то без собственной выгоды. Путин не пошёл на заморозку войны и не смог таким образом помочь Трампу найти повод для отмены санкций. Тогда они запустили "план Б" — отмену санкций де-факто через Беларусь.

За это российские олигархи могли щедро заплатить алчной трамповской семейке. Как? Например, анонимно покупая её токены, мем-койны и т. п., с продажи которых семья Трампа заработала уже как минимум сотни миллионов долларов с начала года.

Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

