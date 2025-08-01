Трамп наносит удар по Индии и Путину

Индия - это тихий слон, который кормит Путина, но без пафоса и бравады. Если Китай публично является союзником подонка, то индусы являются тихими приспешниками. На самом деле, они потребляют около 40% российской нефти, но это только часть. Более 60% индийского вооружения шло из РФ. Поэтому Индия возможно на втором месте в мире по инвестициям в войну против нас.
Трамп начинает то, что не хотел Байден - опускать железный занавес. Все просто "вы за или против нас". Потому что очень много стран решили подзаработать на нашем горе, и Трамп справедливо хочет это прекратить. Я думаю, что в ближайшее время покупать оружие для нас будут... Орбан и Фицо. Да, Трампу будет трудно понять почему эти пацаны не вкладываются в нас на фоне всех остальных. Может быть они не со всеми?
Удар по Индии - это сигнал. Занавес будет опускаться. И я убежден, что по другую сторону не много останется желающих.
Все это приближает конец войны. Потому что советский союз рухнул не из-за войны, а из-за экономики. И путин обречен это повторить.
О персоне: Виктор Андрусив
Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.
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