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Трамп начал угрожать миру

Сергей Таран
13 февраля 2024, 06:10
Заявления Трампа делают будущее европейской безопасности совершенно непрогнозируемым.
Трамп начал угрожать миру
Трамп / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, whitehouse.gov

Трамп угрожает, что США не будут защищать членов НАТО, если те не выполнят свои обязательства увеличить оборонные расходы минимум до 2% от ВВП. Это не впервые Трамп делает такие заявления.

Более того, уже после своего первого президентства он очень гордился тем, что именно такие заявления заставили членов альянса существенно повысить свои оборонные расходы.

На сегодня только семь стран-членов НАТО тратят на оборону обещанные два процента. Это сами США, Великобритания, Польша, Эстония, Греция, Латвия и Литва.

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Всем остальным предстоит подтянуться.

Заявления Трампа делают будущее европейской безопасности совершенно непрогнозируемым.

Но вместе с тем, заставляют всех европейских партнеров НАТО существенно увеличить военные расходы и самим заботиться о собственной безопасности.

Кто такой Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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НАТО новости США Сергей Таран Дональд Трамп
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