Трамп на грани импичмента: Андрусив объяснил, как Конгресс может отстранить президента США

Как проходит процедура импичмента в США? Сначала Палата представителей голосует за импичмент президенту, а затем Сенат проводит расследование и выносит приговор.

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Трамп и война / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На фоне подготовки США к промежуточным выборам все острее встает вопрос о политическом будущем Дональда Трампа и возможном перераспределении сил в Вашингтоне. Политический аналитик Виктор Андрусив оценивает шансы на импичмент президента США, роль Конгресса и перспективы Джей Ди Венса в случае отстранения Трампа. Какой сценарий может изменить американскую политику - в колонке автора.

Импичмент Трампу Трамп очень нервничает из-за промежуточных выборов в Конгресс. И оснований для этого более чем достаточно. Не только потому, что в этот срок он наломал гораздо больше дров, чем в первый. Во время первого срока он дважды подвергался импичменту в Палате представителей, но его оправдывал Сенат, где он сохранил большинство. Фактически, сейчас промежуточные выборы являются вопросом выживания Трампа, поэтому уровень его истерики соответствует ситуации. видео дня

Как проходит импичмент в США? Сначала Палата представителей голосует за импичмент президенту, а затем Сенат проводит расследование и выносит приговор. Если Сенат примет обвинительный приговор - президента отстраняют от власти. Такого в истории США ещё НИКОГДА не было. Но Трамп ну очень уж любит быть первым. И я считаю, что шанс на такую "победу" на этот раз у него значительный.

На данный момент большинство прогнозов показывают, что Палату представителей Трамп проиграет на 100%. А вот в Сенате борьба идет очень напряжённая. Дело в четырёх округах, где победитель по опросам не очевиден. Два из них уже больше склоняются к демократам, ещё два не имеют однозначного победителя. Таким образом, при идеальных обстоятельствах демократы получат 51 место и большинство в Сенате. Но этого недостаточно для отстранения Трампа от власти. Поскольку требуется 67 голосов.

Среди республиканцев есть 4 сенатора, которые конфликтуют с Трампом. Поэтому в идеале это будет 55 голосов. Не хватает ещё 12. И вот здесь самое интересное. Если Трампа отстранят от должности, то функции президента начнёт исполнять Венс. А он является ставленником "техноолигархии", которая скрытно стоит за многими сенаторами. Дело в том, что Трамп с такой скоростью копает себе яму, что параллельно подрывает авторитет и Венса, которого уже объявил своим преемником. Поэтому у "техноолигархов" есть все основания беспокоиться: не уничтожит ли неадекватный президент шансы молодого перспективного политика?

В пользу истории с поддержкой Венса играет очень много факторов. В частности, если он начнет исполнять обязанности президента, он все равно сохранит возможность избраться на два срока. Кроме того, Венс более идеологически последователен. Он выступал против войны в Иране, а позже присоединился к переговорщикам. С позиции президента он точно быстрее поднимет свой рейтинг и увеличит шансы на победу. Есть ещё один важный аргумент: если республиканцы проиграют Сенат, то смысла в президентстве Трампа уже не будет. Фактически, они полностью парализуют его работу. Поэтому добиться большинства голосов в Сенате - очень перспективное дело для Питера Тиля и его друзей.

Для нас Венс не лучше Трампа. Но, как минимум, это станет какой-то понятной всем реальностью и возвращением к политике. А мораль здесь только в одном: да здравствует американская демократия, которая может поставить на место любого неадеквата.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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