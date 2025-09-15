Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФ

Трамп понимает, что его предложения нереализуемы, и просто пытается таким образом оправдать свое бессилие и бездействие.

А может, просто купили старика?

Трамп крутится как уж на сковородке, лишь бы не вводить санкции против России. Теперь он придумал новую гнилую отмазку: введёт санкции только после того, как страны НАТО перестанут покупать нефть у России. Так её покупают в основном как раз его и Путина друзья: Орбан, Фицо и Эрдоган. Они никаким боком не мотивированы отказываться от российской нефти, чтобы Трамп ввёл санкции против России. Зачем им это, если они в принципе не хотят таких санкций? То есть условия Трампа — чистая демагогия, рассчитанная на его тёмных избирателей.

То же касается и предложения Трампа по совместным с Европой "драконовским" тарифам против Китая. Он уже вводил, а потом вынужден был отменить подобные тарифы. Теперь у США с Китаем есть компромиссная договорённость по тарифам. Трамп её не собирается нарушать, прекрасно зная, что европейцы не будут играть в уже проигранную США тарифную войну с Китаем.

Трамп понимает, что его предложения нереализуемы, и просто пытается таким образом оправдать своё бессилие и бездействие. Я всё сильнее подозреваю, что путинский режим и его олигархи просто платят алчной трамповской семейке за лояльность. Они могут, например, покупать трамповские токены с анонимных криптокошельков. Сколько из тех сотен миллионов долларов, которые заработала на токенах семейка Трампа, могут иметь российское происхождение? На этот вопрос ответ мы получим не скоро.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

