Трамп избавился от Десантиса, но этого мало для победы

Это только на фоне осторожного и медленного Байдена (81год) Трамп, в свои 74 года, выглядит бодрым и почти свежим.

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Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Трамп победил молодого кандидата в президенты Десантиса и додавливает яростно сопротивляющуюся Никки Хейли. Но хватит ли этого для победы над Америкой и демократической партией, которая вынуждена поддерживать самого старого президента США Байдена на выборах. Теперь у Трампа, после ухода Десантиса появилась новая острая проблема, кого выбрать себе напарником на должность вице-президента. Хейли он уже отказал, а Десантис (45 лет), как кандидат в вице -президенты — это молодой бывший вице-президент Пенс. Трамп не любит возрастных сравнений не в свою пользу, которые будут его преследовать всю оставшуюся политическую жизнь.

Это только на фоне осторожного и медленного Байдена (81год) Трамп, в свои 74 года, выглядит бодрым и почти свежим.

В любом случае Америка сильно рискует, сводя эти президентские выборы к личной мести и публичному конфликту двух опытных политиков, а не конкуренции политических программ партий. Вот почему неожиданно быстро возрастает роль другой пары - политиков, кандидатов в вице -президента, которым придется весь период подстраховывать старого Байдена или Трампа.

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Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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