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Трамп и Путин против Европы

Игорь Эйдман
26 марта 2025, 06:10
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Выступление Вэнса в Мюнхене убедительно продемонстрировало, что не путинская Россия, а либеральная Европа является при Трампе идеологическим антагонистом США.
Путин, Трамп
Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

После Второй мировой войны союз США и СССР был принципиально невозможен ни при демократических, ни при республиканских президентах. Ситуация с путинской Россией иная. Для демократов было неприемлемо откровенное попрания прав и свобод человека в СССР. А для республиканцев - отрицание там бога и частной собственности. Если либеральные круги воспринимали государственный атеизм как частный случай нарушения прав человека, в данном случае свободы совести, то для правых американских традиционалистов было абсолютно неприемлемо "безбожие" советской власти.

Путинская Россия нарушает права человека и попирает демократию, однако она клерикальна и признает частную собственность. Поэтому между американскими мага-республикацами и путинским режимом нет идеологических противоречий. США при Трампе могут стать союзником России, как в прошлом - террористических ультраправых диктатур в Латинской Америке. И никакие злодеяния путинского режима, как и латиноамериканских диктаторов, этому помешать не могут.

Выступление Вэнса в Мюнхене убедительно продемонстрировало, что не путинская Россия, а либеральная Европа является при Трампе идеологическим антагонистом США.

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Сейчас уже не кажется абсолютно невозможным союз США и России против Европы. Например, Трамп, Вэнс и Ко в империалистическом стиле 19 века пытаются отжать Гренландию. Сейчас они посылают туда американскую делегацию вопреки воли и возмущению гренландских и датских властей. А если завтра они также пошлют морских пехотинцев, которые оккупируют столицу острова и поднимут над ней американский флаг?

Подобное развитие событий вызвало бы открытый конфликт США с Европой и Канадой. А кто поддержал бы в этой ситуации Америку Трампа? Конечно же Россия Путина, которой этот конфликт был бы крайне выгоден. Он дал бы Путину шанс реализовать свою главную стратегическую цель - вместе с Трампом развалить НАТО, а потом восстановить российскую сферу влияния в Европе.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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