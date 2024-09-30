Трамп и кульбиты: что не так с его репутацией

Репутация Трампа как лжеца - это не история его исключительно политической карьеры.

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Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Люди интересуются как Трамп мог вчера сказать что Украина полностью разрушена и ее нет, а сегодня говорит что приедет и вообще у нас замечательная страна.

Поэтому напомню свой текст об этом времен блокировки нам помощи и первого приговора.

Люди удивлялись, что его избирателям в большинстве начхать на его приговор. Как и на его лживость. Пора объяснить и о лживости, и об институте репутации в целом, и лично о Трампе.

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Репутация Трампа как лжеца - это не история его исключительно политической карьеры.

1976 The New York Times в статье, посвященной стилям продаж Трампа, писали, что он способен "преувеличивать и врать в мелочах ради продаж". Его работу на рынке недвижимости подытожил заместитель мэра Нью-Йорка в 80-х Ален Таунсенд: "Я бы не поверил Дональду Трампу, даже если бы его язык был нотариально заверенным".

1989 Трамп выступал с заявлениями, что его капитал занижен и что у него практически нет долгов. На начало 1990 года Трамп был должен 4 млрд долларов 70 банкам.

Врал Трамп и о своих пожертвованиях благотворительным организациям, и о родителях. Отец Трампа долго скрывал свое происхождение из-за антигерманских настроений и заявлял, что происходит от шведов. Сам Трамп повторял это утверждение в книге "Искусство заключать сделки". Затем Донни изменил мнение и заявлял, что его отец родился в Германии. Отец родился в Нью-Йорке.

Кроме того, Трамп утверждал, что его отец дал ему только 1 млн, которые Донни превратил в 10 млрд. Но на самом деле он получил минимум 413 млн в ценах 2018, в т.ч. 140 млн в виде займов, которые не вернул.

Это я выбрал наиболее показательные кейсы. На самом деле их сотни, зафиксированных и задокументированных. И это мы не касались медиа и личной жизни. Теперь давайте о политике.

В США президенты неоднократно врали своей нации в существенных и болезненных вопросах. Эйзенхауэр - о судьбе сбитого над СССР самолета-разведчика, Линдон Джонсон ложью оправдывал войну во Вьетнаме, Клинтон солгал под присягой ради сохранения поста, Буш фальсифицировал данные, чтобы оправдать нападение на Ирак и тому подобное.

Но никто и никогда не врал так масштабно как Трамп. 2016 FactCheck назвал Трампа "Королем лжецов", добавив, что за 12 лет существования сайт ни разу не зафиксировал значимого правдивого заявления Трампа и ни одного извинения за ложные. Во время кампании 2016 и за время президентства у Трампа зафиксировали почти 30 тыс утверждений, которые вводят в заблуждение. По 20 раз в день.

Большинство избирателей обеих партий все понимают. Честным и заслуживающим доверия его считало рекордно низкое количество избирателей: 32% 2016, 36% 2020. Обаму перед вторым сроком достойным доверия считало 60%.

Почему тогда Трамп собирает голоса? Он пользуется несколькими приемами, предпочитающими наглую ложь.

1. Bullshit - подход для убеждения в своей правоте: то есть вместо сокрытия правды он генерирует любые факты, данные, аргументы - искаженные, гиперболизированные, фальсифицированные - чтобы доказать свою правоту и подавить оппонента.

2. Прием "если ложь рассказывается от имени группы, она помогает сплотить группу". Здесь на помощь приходит фрагментация недовольства и разжигание ненависти. Врешь о мигрантах от имени антимигрантов, от имени псевдо маскулинных мужчин о женщинах и ЛГБТ - молодец, о безработице от имени тех, кто ее боится - и какая-то часть голосов твоя. Да, Трамп говорил что реальный уровень безработицы то 24, то 42%, хотя на самом деле - не более 5.

3. Ставка на экзальтированное лидерство. Паттерн поведения Трампа построен на социальном доминировании и "животности". Социальный психолог Дек Макадамс сравнил стиль поведения Трампа с поведением альфа-самцов шимпанзе, известных своей агрессией.

4. Использование разнообразных теорий от "заговоров старых элит" до экстравагантного бреда. Теории заговоров помогают эксплуатировать социальный пессимизм, который толкает к поиску виновных и поиску простых решений. Здесь до лжи лидера нет дела. И даже на приговор суда.

Нет, далеко не каждый политик может как Трамп. Для этого надо очень благоприятные обстоятельства. Но прецедент - крайне опасен.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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