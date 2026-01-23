Укр
Читать на украинском
Трамп и Давос: ирония судьбы

Владимир Фесенко
23 января 2026, 19:10
Для большинства участников Давосского форума он точно является идеологическим антагонистом, вызовом и угрозой их ценностям.
Трамп и Давос / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ОП

Есть определенная ирония судьбы в том, что Дональд Трамп и Давосский экономический форум постоянно пересекаются в информационно-политической повестке дня и в глобальном политическом процессе, хотя представляют противоположные политико-экономические мировоззрения.

Формально это связано со сроком проведения Давосского экономического форума (вторая половина января) и с графиком политических событий в США (20 января – дата инаугурации президентов США; январь – время праймериз перед президентскими выборами в США). А по сути это обусловлено тем, какие вызовы создает президент США Д. Трамп для современного мира, глобальной торговли и международной безопасности.

Не буду вспоминать о первом президентстве Трампа, но три последних Давосских форума (включая нынешний) точно прошли под знаком Трампа, хотя формально это никоим образом не отражалось в названии или лозунгах каждого форума.

видео дня

Январь 2024 года – Трамп побеждает на праймериз перед президентскими выборами в США, и в кулуарах Давоса обсуждают именно это, а не официальную повестку дня Форума. И в этих обсуждениях чувствовались страх, неуверенность и неопределенность относительно того, что делать в случае возвращения Трампа на пост президента США. У многих еще была надежда: а вдруг пронесет. Но… не пронесло.

Январь 2025 года – инаугурация Трампа на пост президента США и его выступление в этом статусе перед участниками Давосского форума, хотя и в онлайн-режиме. И снова Трамп является главной темой обсуждения на Форуме, уже не только в кулуарах, но и на официальных площадках. И в этих дискуссиях снова те же страхи, неуверенность и неопределенность. А в атмосфере Давоса уже витало ощущение бури, надвигающейся на мир.

И вот январь 2026 года. Первая годовщина второго президентства Трампа. Уже произошел глобальный тарифный "трампотрус". Мир уже немного устал от трамповских качелей и бурных проявлений темперамента Дональда Трампа. И враги, и партнеры не понимают, чего от него ждать в следующий раз. Кто он – новый чудаковатый и непонятный глобальный мессия, или божья кара за грехи либерального мира, эксцентричный миротворец или геополитический гангстер, выдающий себя за глобального Робин Гуда?

Для большинства участников Давосского форума он точно является идеологическим антагонистом, вызовом и угрозой их ценностям, их мировому порядку, который разрушается на глазах тем самым Трампом.

Но Трамп приехал в Давос для признания своего величия, чтобы получить аплодисменты и вознаграждение, хотя бы в виде "куска льда" под названием Гренландия, а вместо этого он слышит критику, неприятие и отказ в удовлетворении его геополитических прихотей. Он хочет быть триумфатором и доминатором, а в Давосе его воспринимают как разрушителя и почти как всадника глобального Апокалипсиса. Сплошной диссонанс.

Оппоненты Трампа уже решаются сказать ему: Нет! Формально это касается посягательств Трампа на Гренландию, но на самом деле это является ответом на всю его разрушительную деятельность. Однако критики Трампа до сих пор не имеют единства и четкого плана относительно того, как его остановить. Они скорее молча надеются, что еще пару лет нужно его перетерпеть, и все пройдет. А Трамп действует как стихийное бедствие. Он разрушает то, что ему не нравится, но не знает, чем это заменить. Однако он лишь временное олицетворение новой политической стихии, новых глобальных трендов, которые уже начались и будут продолжаться дальше.

Нынешний Давос – символ перекрестка, на котором оказался современный мир. Ощущение перекрестка уже есть, но нет понимания, куда и к чему ведут разные пути в будущее. И это уже не только о Трампе, но и об искусственном интеллекте, и об угрозах со стороны Путина, и о глобальных вызовах со стороны Китая. И выживать (в прямом смысле) в этом водовороте неопределенности придется всему миру.

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Источник

война в Украине Дональд Трамп Владимир Фесенко война России и Украины
