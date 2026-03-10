Скандальные заявления из Будапешта: Невзлин раскрыл, что стоит за новым конфликтом

Виктор Орбан выступил с очередным хамским выпадом, рассуждая о геополитике.

https://opinions.glavred.info/skandalnye-zayavleniya-iz-budapeshta-nevzlin-raskryl-chto-stoit-za-novym-konfliktom-10747679.html Ссылка скопирована

Андрей Сибига, Виктор Орбан и Ощадбанк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РБК Украина

На фоне обострения отношений между Киевом и Будапештом прозвучали резонансные заявления венгерских чиновников по поводу задержания наличных средств, направлявшихся в Украину. Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар фактически подтвердил, что решение об изъятии денег не было случайным, а их возврат пока не рассматривается. Параллельно премьер-министр Виктор Орбан выступил с очередными резкими заявлениями о роли Украины в региональной безопасности. Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин анализирует, почему риторика Будапешта ужесточается и как это влияет на отношения с Украиной и ЕС — читайте в колонке.

Из Будапешта поступило фактическое признание в вымогательстве. Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что захват венгерскими силовиками наличных денег, которые инкассаторы государственного банка везли в Украину, не был случайностью.

"Мы сделали то, что сделали, не случайно — и деньги мы им не вернём… Пока деньги останутся здесь. Мы ждём, когда снова откроется нефтепровод, и ждём новых украинских денежных перевозок через Венгрию", — сказал министр, долго и пространно объясняя "вопросы" режима Орбана к перевозке наличных.

видео дня

О том, что с начала полномасштабной войны России против Украины — и, как следствие, после закрытия украинских аэропортов — наличные доставляются в страну наземным транспортом, министр упомянуть забыл.

Параллельно сам Виктор Орбан выступил с очередным хамским выпадом, рассуждая о геополитике: "Между Россией и Венгрией всегда должно быть что-то — это можно даже назвать Украиной. Мы смотрим на мир не с точки зрения украинцев, а с точки зрения венгров, и безопасность венгров может быть гораздо надёжнее гарантирована, если мы не будем соседями с Россией".

Пытаться в рамках предвыборной агитации изображать борьбу с российской угрозой для венгров у Орбана получается из рук вон плохо. Истерика, которую официальный Будапешт на пару с Братиславой устроили в последнее время, говорит только об одном: денежная схема работы с Москвой является очень "вкусной". И ради её функционирования эти товарищи готовы опуститься до базарного рэкета.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред