Трамп добивает Россию: почему войска РФ будут драпать на границы 1991 года

Россию уже не спасти: Трамп "мочит" друзей РФ – Китай и Иран, добивает российскую экономику ценами на нефть и разрешил продавать Украине оружие.

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Соглашение о недрах не даст Украине ничего, кроме возможности покупать оружие США, американские компании "пойдут лесом" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Соглашение о недрах для Украины лучше, чем Будапештский меморандум. Этот документ можно охарактеризовать так: ничего не понятно, но очень интересно.

Этим соглашением Украина дает понять Соединенным Штатам, что без военной помощи и гарантий безопасности американские компании "идут большим густым лесом". Ведь нефть и газ в нашей стране могут добывать британские и французские компании. И в случае сотрудничества с ними понятна выгода для нас: Британия и Франция могут предоставить Украине ядерные гарантии, а, кроме того, они уже дают нам оружие. Иными словами, с британцами и французами у нас есть созависимость, в отличие от американцев. А американские компании, в принципе, нам не нужны.

У европейцев, в частности, британцев и французов, есть понимание того, почему дальнейшее существование Украины необходимо, в том числе им самим: Украина обеспечивает безопасность Европы. Соответственно, Европа понимает, почему должна помогать Украине.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о последствиях подписания соглашения о недрах для Украины и цунами, которое скоро накроет Россию:

А для США, по крайней мере, для администрации Трампа, Украина что есть, что нет. Впрочем, через время ситуация изменится, и США вернутся к маневрированию на восточном фланге Европы. Если Штаты предоставят Украине ядерные гарантии, доступ к американскому рынку вооружений и рынку вообще, вот тогда мы будем с ними разговаривать. А пока что американцы идут в порядке живой очереди. В приоритете для нас сотрудничество с теми странами, с которыми мы созависимы.

Даст ли Украине подписанное с США соглашение о недрах гарантии безопасности? Нет, и еще раз нет! Гарантиями безопасности для Украины является исключительно украинская армия и продукция украинского военно-промышленно комплекса. Все!

Да и вообще, забудьте термин "гарантии безопасности". Сейчас Украина является гарантией безопасности Европы, пришло время понять это.

Кроме того, поймите наконец, как устроен этот мир: если ты силен в военном отношении, то тебе будут помогать и предоставлять гарантии, то есть, если ты можешь помочь, то и тебе будут помогать.

Например, могут ли страны Балтии помочь Британии и Франции в военном смысле? По большому счету, нет. Вот в таких случаях и появляются такие статейки, как во Франции накануне Второй мировой войны, в которых спрашивалось: "Готовы ли вы умереть за Данциг?". Речь шла о предоставлении Францией гарантий безопасности Польше.

Когда у Украины будет вес и сила, тогда ей предоставят и гарантии. Впрочем, вес и сила у Украины уже есть. Рано или поздно у европейцев возникнет необходимость кому-то в России "оторвать голову", но сами они этого сделать не смогут, а потому обратятся к Украине, к СБУ, которая будет действовать, как Моссад. Но Украина спросит, что ей за это будет. Если ей, например, ответят, что ей предоставят доступ к рынкам технологий, то будет взаимный интерес.

Вспомните, как недавно над Иорданией сбивали ракеты, летевшие в Израиль. Американцы и французы тогда кричали, как здорово иметь таких союзников, как хорошо они защищают Израиль. Но, на самом деле, союзники не Израиль защищали, а в первую очередь – Иран и себя, потому что Израиль является настолько мощным в военном смысле государством, что в ответ на прилет одной ракеты из Ирана он так влупит, что костей не соберут. Но при этом Израиль будет делать вид, что он тут не при чем, как он сейчас говорит, что не имеет никакого отношения к взрыву в порту в Иране. То есть ракетное топливо, которое пришло по "серым" схемам из Китая, в страну, которая хочет уничтожить Израиль, но Израиль не при чем. За Израилем стоит сила, это часть ВПК США. Так что есть взаимозависимость.

Вот и для украинских предприятий пускай США открывают экспорт, чтобы мы могли стать частью ВПК Европы и США – тогда будет взаимозависимость.

Плюс Украина должна производить собственное оружие, чтобы не зависеть от США. Тогда если Вашингтон начнет давить и заставлять нас выполнять его условия, мы сможем спросим – а зачем нам это. Нам ответят, что дадут нам, допустим, Patriot. Но мы уже сможем сказать: "А зачем нам нужен этот металлолом? У нас уже есть свои системы ПВО и ракеты, получше американских и подешевле. Что у вас еще есть?". Штаты, например, скажут, что готовы списать нам 50 миллиардов долларов долга. О, вот это уже будет серьезный разговор!

Так что все в этом мире работает не так, как представляют те, кто ждет, что придет НАТО и всех спасет.

Подписанное соглашение о недрах ничего не дает Украине. Нужно отдать должное нашей дипломатии, поскольку был подписан отличный документ, в котором ничего не понятно, но очень интересно, и это соглашение однозначно лучше, чем Будапештский меморандум. Логика подписанного документа именно такая, на какой изначально настаивала Украина: мы подписываем документ, и, только если нам оказывается военная помощь и предусмотрены какие-то обязательства перед нами, мы будем готовы рассмотреть возможность сотрудничества с американскими компаниями, если нет – до свидания.

Сразу после подписания произошли благоприятные для нас события: Трамп одобрил сделку по продаже Украине американского оружия на 50 миллионов долларов. Наши отношения с США переходят в товарно-денежные: есть деньги – у нас любовь с американцами на час-два или больше, нет денег – нет никакой любви и отношений, и американские компании тут вообще не нужны. Есть британцы, французы, норвежцы, шведы – мы лучше будем кооперироваться с ними. Пока что так. Но в будущем, возможно, наши отношения с американцами будут носить другой характер.

Время играет на Украину. Вот, например, едва были обнародованы данные о том, что за первый квартал ВВП США, и сразу же цены на нефть стали ниже на 5 долларов. И это отлично. Трамп просто добивает Россию. Плюс – продажа нам американского оружия. По сути, от США нам нужно только оружие. И чтобы не путались под ногами со своими "мирными предложениями". И все. Нам не надо их "миротворчество" – нам нужно оружие.

Не нужно думать, что теперь американцы станут помогать нам освободить все оккупированные Россией территории. Штаты всегда будут цепляться за Россию, пока они еще уверены, что ее можно спасти. Но скоро Россию накроет такое цунами, прежде всего экономическое, что ее будет не спасти. И тогда вопрос будет стоять иначе. Украина будет спрашивать, что ей будет за то, что она будет помогать американцам защищать атомные станции на территории России. У нас растут шансы увидеть, как российские войска драпают на границы 1991 года, это факт.

В общем, соглашение о недрах не даст Украине ничего, кроме разрешения Трампа продавать оружие. Но нам больше ничего и не надо. Трамп и так "мочит" Китай и Иран, которые поддерживают Россию, а также опрокидывает цену на нефть, что бьет по РФ. Что нам еще нужно от Трампа? Пусть говорит об Украине что угодно, хоть земляными червяками называет, лишь бы продавал оружие.

А если вдруг США выйдут из переговорного процесса, то, в первую очередь, это будет проблемой России. Этого большего всего боится Москва.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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