Понимание того, что усугубление кровавости и огненности только на руку зачинщикам, вероятно, придет позже, когда станет совсем бессмысленным.

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Протесты в Лос-Анджелесе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Трамп, конечно, талантище. Нынче он демонстрирует мастерство подливания масла в огонь. Введение войск позволило калифорнийскому аду запылать ярче и веселее. Но старина Дональд не собирается останавливаться на достигнутом. У него чешутся руки испытать противопожарные свойства напалма, белого фосфора и ракетного топлива.

Ему почему-то кажется, что это именно то, что погасит пламя протестов.

Отправка войск, а теперь еще и морской пехоты придаст смуте в Лос-Анжелесе истинно апокалиптический размах.

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Понимание того, что усугубление кровавости и огненности только на руку зачинщикам, вероятно, придет позже, когда станет совсем бессмысленным.

Организаторам хаоса очень не хватало размаха беспорядков, мученических венцов и хорошего кровопускания из темпераментного населения.

Армия и ее методы раззадоривают смутьянов и придают событиям эпохальность и даже некоторую необратимость.

Уже ясно, что антисемитам, хамасовцам, красным и русским, которые отчетливо видны за огнищем событий позарез нужна эскалация и всемирный резонанс.

Как сообщают наши источники, протесты не стихийны. К нелегалам, которые не хотят уезжать, аккуратно присоединились антисемиты, прохамасские активисты и иранские деньги. Это точно. Более того, россия тоже "в деле".

Предположить, что враги США отступят при таком удобном раскладе - сложно.

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Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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