Трамп дал Путину новый дедлайн: пойдет ли РФ на 30 дней тишины?

Если Россия не поддержит прекращение огня и сейчас, тогда возможно усиление санкций. Но при этом "адских санкций" против РФ не будет.

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Путин может согласиться на частичное прекращение огня на море и в воздухе - Фесенко / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

После переговоров с президентом Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному безусловному прекращению огня. Пока шла подготовка к 9 мая и Путин не проведет всех иностранных гостей, в частности Си Цзиньпина, тема мирных переговоров с Трампом подниматься не будет.

Но тема переговоров не закрыта, а лишь отложена на некоторое время. Мой прогноз - на следующей неделе переговоры возобновятся. Другое дело - удастся ли договориться о прекращении огня. Россия имеет свои требования, и договориться будет непросто. Американцы об этом говорят открытым текстом. И Трамп сказал, что, в идеале, должно быть тридцатидневное перемирие. Обратите внимание - он сказал: "в идеале", хотя Джей Ди Вэнс вообще считает, что договориться не удастся.

Впрочем, обе стороны - и США, и Россия - заинтересованы в возобновлении переговоров, и не только по Украине. Россия заинтересована в возобновлении переговоров о встрече Трампа с Путиным, нормализации дипломатических отношений, экономике и так далее. Для американцев важно, чтобы были договоренности именно о прекращении войны в Украине. Поэтому с высокой вероятностью переговоры будут возобновлены, Россия вернется к ним. А вот будет ли результат - вопрос открытый.

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Возможное прекращение огня может иметь несколько вариантов. Прежде всего, это может быть частичное прекращение огня. "Пасхальное" и "перемирие" на 9 мая здесь очень показательны, ведь Путин ими в первую очередь "прекращает" воздушную войну, потому что именно ее легче контролировать. Американцы на это обращают внимание, и для России это также имеет определенные плюсы.

Поэтому возможен компромиссный вариант - договоренность о прекращении огня в воздухе и на море. Относительно прекращения войны на суше - это возможно только в том случае, если Россия поймет, что не сможет выиграть войну в ближайшие месяцы. Поэтому наиболее выгодный для России сценарий - вести переговоры и продолжать войну еще несколько недель или месяц. Для Трампа, вероятно, дедлайном станет его день рождения - 14 июня.

Маркером такого сценария будет очень простым: когда в каком-то городе - например, в Саудовской Аравии или Турции - начнется подготовка к подписанию соглашения. Мы это увидим по дипломатическим сообщениям, по заявлениям о том, что стороны согласовали тот или иной вариант соглашения о прекращении огня.

В то же время Россия продвигает другой вариант - не просто прекращение огня, а мирное соглашение, где будут документально зафиксированы уступки Украины по НАТО, статусу русского языка и т.д. Договориться об этом будет чрезвычайно трудно, а в некоторых вопросах - например, о статусе оккупированных территорий - практически невозможно.

Если американцы не отбросят свою первоначальную стратегию - сначала надо договориться о прекращении огня, а уже потом обо всем остальном - тогда определенный шанс, чтобы договориться или о частичном прекращении огня, или о полном прекращении на 30 дней с последующей пролонгацией, все же будет. Однако гарантий этого нет. Когда договорятся - это будет видно по риторике обеих сторон о подготовке к подписанию.

Я не исключаю, что маркером могут быть и другие признаки. Трамп, если произойдет прекращение огня, захочет торжественной церемонии, на которой должен присутствовать он, а также Путин и Зеленский. Они ничего не будут подписывать, поскольку президенты никогда не подписывают соглашения о прекращении огня. Это делают военные или официальные представители государств. Но их присутствие будет важным для Трампа - для картинки.

Но проблемой здесь будет не позиция Зеленского, а то, пойдет ли на это Путин. Единственный реальный вариант завершения войны - это соглашение о прекращении огня. Зеленский пойдет на это, потому что он понимает, что затягивание войны играет на руку России и будет ослаблять наши позиции. Это очевидно всем экспертам - военным и политическим. Те, кто не живет иллюзиями, понимают, что Россия имеет меньше экономических проблем, чем мы, к сожалению, особенно в контексте следующего года.

Тем более, еще два месяца назад, 11 марта, Украина и США уже подписали совместное политическое заявление о поддержке тридцатидневного прекращения огня с последующей пролонгацией, на что не согласилась Россия.

Если же РФ не поддержит прекращение огня и сейчас (или же в очередной раз его нарушит), тогда возможно усиление санкций. Но при этом "адских санкций" или разрыва дипломатических отношений между США и Россией не будет. В лучшем случае - возобновление поставок оружия Украине за деньги. Но возвращения к масштабной поддержке, как при Байдене, не будет. Не стоит жить в иллюзиях.

Более того, возможен и плохой для Украины сценарий, когда Трамп может свернуть диалог с нами и продолжить его с Россией, потому что ему интересно договориться с ней по экономическим вопросам. И этого, к сожалению, исключать тоже нельзя.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

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