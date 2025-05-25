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Трамп - человек Путина в американской власти

Марат Гельман
25 мая 2025, 09:10
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В данный момент я вижу, что Путин планирует продолжать военные наступления.
Трамп, Путин
Трамп действует как соратник Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

Все мои знания, в том числе и профессиональные, разбиваются о поведение Трампа. Ведь что получается: сначала Трамп дает какие-то надежды, в которые начинаешь верить – все-таки это президент Америки, человек, который окружен множеством советников, и, главное, обладает реальной возможностью надавить на Путина. А в результате – разочарование, наступающее после каждого его действия.

И здесь у меня есть только три варианта: либо я ничего не понимаю, либо происходит что-то, чего мне не видно, или же мы все неправильно оцениваем Трампа.

С моей точки зрения, сегодня Трамп действует как соратник Путина. Я никого не обвиняю, но не понимаю этой ситуации. Если бы у них были общие цели, тогда такое поведение Трампа не вызывало бы вопросов. Он тянет время, стремясь, возможно, заблокировать дополнительные санкции против России. К тому же Трамп хочет, чтобы Украина в ходе переговоров пошла на всевозможные уступки.

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После переговоров в Стамбуле мне казалось, что Трамп уже в последний раз настолько уверенно заявлял – мол, в понедельник он поговорит с Путиным, и война прекратится. А в итоге стало, пожалуй, даже хуже, чем до этого разговора.

Потому снимаю мантию или шапочку политтехнолога и скажу, как обыватель: мне кажется Трамп – человек Путина в американской власти. Вот такое у меня ощущение. Конечно, готов ошибиться – съесть галстук и тому подобное, если это не так.

В данный момент я вижу, что Путин планирует продолжать военные наступления. Видимо, он делает большую ставку на летнюю кампанию. И пока Путин не убедится, что военным способом продвигаться вперед не сможет, никаких реальных мирных переговоров и результатов не будет. Поэтому сейчас, как мне кажется, пускай эти переговоры уже идут, но в целом внимания на них обращать не нужно. Вместо этого Европе и Америке следует поставлять оружие Украине. Это как раз более-менее реальное дело.

Марат Гельман, специально для Главреда

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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