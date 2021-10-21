Трагедия в ковидных стационарах: если сравнивать, весной был курорт

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом / Фото Униан

Вы даже не представляете - во всяком случае те, чьи родственники сейчас не болеют ковидом, какая трагедия разворачивается в ковидных стационарах.

Сегодня ходили уменьшали кислород: там литр, тут литр, "о сатурация 96 - уберем пару литров". Кислородная станция не выдерживает нагрузки - просто не рассчитана на такую потребность. 45 коек потребляют около 300 литров в минуту от станции плюс в работе более 20 концентраторов. А инфекция, она же реанимация, 25 коек. За ночь уходит 1-2 цилиндра кислорода.

Читайте такжеЦифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавирусаАбсолютно все тяжелые, с кучей сопутствующих. Вакцинирован один. Вот вам и статистика: 1 к 25. Он же первый и пока единственный вакцинированый, кто госпитализирован у нас в эту волну.

Места освобождаются, места тут же заполняются. В приемке сегодня очередь из тех, кого надо госпитализировать, а некуда. Кто полегче пошли искать концентраторы, брать у "семейников", а тяжелых везут туда, где есть места.

Радует одно - постепенно пациентов с инфекции (она же импровизированная реанимация) переводим в терапевтическое ковидное отделение. Маленькие, но победы.

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Кого-то, к сожалению, выносят в соседнее здание в черных мешках.

В этот раз смертность выше. Тяжелых много, поэтому ряд пациентов получают СРАР (аппарат, который создает на вдохе и выдохе пациента давления различного уровня, - ред.) уже и в ковидном, там где полегче пациенты. Просто нет мест в реанимации.

Читайте также"У нас будет 10 сложных дней": в СНБО рассказали, когда ждать начала пика новой волны коронавирусаПерсонал на пределе своих возможностей: медсестры, санитарки, врачи. Кажется, еще немного и персонал сломается.

Мы с медсёстрами на руках перли на второй этаж 100-килограммовую женщину. А потом вторую. Но сперва спустили со 2-го, чтобы в другом здании поднять на второй. А как по разбитому асфальту тащили на каталке - ммм, ляпота.

Затянул я рассказ, заканчиваю.

Думал, тяжко было весной. А нет, оказывается это был курорт, коктейли с зонтиками и т.д.