Ралли топливного кризиса в РФ набирает обороты и затронет "святое" - водочную отрасль.

На минувшей неделе профильное министерство федерального правительства признало, что дефицитом топлива в российских регионах управляют в ручном режиме. Принимается ряд мер для ликвидации дефицита топлива: организация экспорта из Республики Беларусь (это если Буданов с Малюком разрешат), разрешение на использование запрещенных ранее в РФ присадок, которые должны улучшать качество бензинов, ну и замахнулись на "святое" для русского духа - разрешили при производстве бензинов использовать этиловый спирт. За кадром остается экспорт топлива из Казахстана, о нем много не говорят, но он происходит.

Также срочно Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обнулил ставки ввозной пошлины на топливо до июля 2026 года. Решение открывает экспорт топлива в рф через страны ЕАЭС. По сути, готовится обхождение санкций.

Среди экспертов топливного рынка в рф началась драка за точность оценок относительно доли производственных мощностей, которые наши БПЛА отправили на внеплановый ремонт. С одной стороны, на Петербургский бирже продажи бензинов снизились всего на 5%. С другой стороны, производители получили в сентябре по топливному демпферу 30,5 млрд рублей от государства, а в августе - 80,5 млрд рублей, то есть произошло снижение в 2,7 раза.

Нехитрые расчеты с поправкой на коррекцию разницы в ценах указывают, что мощности в сентябре должны были упасть на 20% по сравнению с августом, что очень неплохо и объясняет ту суету со срочными решениями по организации экспорта полива в РФ из других стран.

Думаю нам и партнерам Украины стоит срочно поработать с чиновниками ЕАЭС и странами ЕАЭС на предмет вторичных санкций, поскольку поставки топлива в РФ должны приравниваться к участию этих стран в войне против Украины. Ну а пока предлагаю тост: "За ускоренное начало революции в рф".

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

