"Топить украинских детей": в чем просчитался пропагандист Красовский

Российский пропагандист Антон Красовский / скрин

На самом деле, Красовского отстранили из РТ за нарушение базового принципа московского империализма: можно совершать любые преступления, но никогда нельзя это признавать публично, четко и недвусмысленно.

Все знают, что ты - преступник. Ты знаешь, что ты - преступник. Но признавать публично это нельзя, чтобы оставить пространство для маневра.

Ты можешь даже гордиться преступлениями, но все равно ты никогда не можешь публично и недвусмысленно взять за них ответственность на себя. Это всегда будут какие-то двусмысленности.

Поэтому одновременно "сталин все делал правильно, так их всех и надо" и "никаких репрессий не было, Голодомора не было - это все выдумки враждебных разведок".

Можно признавать намеками, можно героизировать преступления и преступников, но никогда нельзя четко сказать, что ты - преступник. На этом империя держалась очень долго.

Потому что если ты очень богат, то ты всегда найдешь себе "друзей", но им будет как-то немного неудобно "дружить" с преступником, который признает свои преступления четко и недвусмысленно. А если он не признает, то всегда можно сказать, что "это все вранье и манипуляции".

Отсюда этот идиотизм роспропаганды:"враг постоянно обстреливает сам себя".

Но красовский никуда не денется. Он просто выполнял свою работу как честный информационный холоп. Холопы всегда нужны, поэтому его, видимо, переведут на другую холопскую ставку.

А из этого устранения они тоже выжмут максимум. Теперь будут рассказывать, что все бесчеловечные заявления российских пропагандистов - это "перегибы", которые уже "были наказаны".

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