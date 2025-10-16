'Томагавки' для Украины: изменит ли новое оружие от Трампа ход войны?

Администрация Дональда Трампа рассматривает продажу Украине крылатых ракет "Томагавк" - шаг, который может существенно изменить стратегическую динамику на поле боя.

https://opinions.glavred.info/tomagavki-dlya-ukrainy-izmenit-li-novoe-oruzhie-ot-trampa-hod-voyny-10706957.html Ссылка скопирована

Ракеты для Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Ниже -тезисы статьи ФТ. От себя скажу, что не считаю передачу ракет вероятной раньше нового года, но как инструмент дополнительного давления на Россию - это ок уже на стадии перспективы и планирования.

Администрация Дональда Трампа рассматривает продажу Украине крылатых ракет "Томагавк" - шаг, который может существенно изменить стратегическую динамику на поле боя. Это решение предоставит Украине принципиально новую способность, ведь эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 2500 км с боеголовкой весом 450 кг, что в восемь раз превышает дальность имеющихся ATACMS.

Для их применения ВСУ понадобятся специальные наземные пусковые установки, такие как системы Typhon армии США или, что более вероятно, системы Long-Range Fire Systems Корпуса морской пехоты, которые уже выводятся из эксплуатации и являются более доступными.

видео дня

Сколько ракет может получить Украина?

Это ключевой вопрос, по которому мнения экспертов расходятся.

Скептическая оценка. Стейси Петтиджон из аналитического центра CNAS считает, что США предоставят небольшую партию, вероятно, лишь от 20 до 50 ракет. Это мнение подкрепляется тем, что Пентагон в последнее время использует "Томагавки" (например, против хуситов) быстрее, чем закупает новые.

Оптимистическая оценка. Марк Кансиан, бывший чиновник Пентагона, предполагает, что США готовы будут предоставить "сотни" ракет, поскольку их общий арсенал насчитывает около 4,150 единиц.

В любом случае, как отмечают эксперты, "Зеленскому придется быть очень осторожным в их использовании", выбирая только важнейшие цели.

Стратегические цели и мотивация сторон

Украина стремится получить "Томагавки" для проведения "комбинированных атак", которые позволят эффективнее уничтожать российскую военную и энергетическую инфраструктуру в глубоком тылу. Среди приоритетных целей - НПЗ, предприятия ВПК, командные центры и, в частности, аэродромы с российскими стратегическими бомбардировщиками, которые наносят удары по Украине.

Решение Трампа мотивировано растущим разочарованием в Путине, особенно после провального саммита на Аляске. Как отмечает экс-министр обороны Андрей Загороднюк, Трамп перешел к "негативным мотиваторам", поскольку "положительные" (дипломатические увертюры) были проигнорированы Кремлем.

Риски, ограничения и американский контроль

Хотя ожидается, что Москва в ответ прибегнет к "безответственной риторике, включающей немного ядерного бряцания оружием", чиновник НАТО не верит, что Россия сможет дать какой-то непредсказуемый военный ответ.

Главные ограничения следующие:

№1. Количество. Эксперты предупреждают, что "капельные поставки" не будут иметь эффекта. Для надлежащего воздействия нужно не менее 100 ракет в месяц.

№2. Контроль. США, скорее всего, сохранят строгий надзор за выбором целей. Чтобы ускорить развертывание и сохранить контроль, ракеты могут быть доставлены относительно быстро вместе с американскими подрядчиками, которые будут помогать в их эксплуатации.

Вердикт: не "геймченджер", но мощный инструмент давления

Сами по себе "Томагавки" не являются "геймченджером". Ни одна система до сих пор не изменила ход войны самостоятельно. Однако, как отмечает Загороднюк, "в комбинации с другими средствами они могут иметь большое значение".

Эксперты соглашаются, что настоящая сила этого оружия проявится, если его применять "волнами" против российских объектов. Это не изменит войну за один день, но даст Украине мощный дополнительный рычаг давления на Кремль.

О персоне: Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред