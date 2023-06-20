УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Только российская технология: что не так с "африканской миссией"

Петр Олещук
20 июня 2023, 08:21
159
Африканская миссия была попыткой "африканизировать" российско-украинскую войну.
Делегация африканских стран, последствия ракетного удара РФ по Киевщине
Делегация африканских стран предлагала Украине "мирный план" / Офис президента Украины, Telegram Небытов

Визит африканских лидеров в Украину вызвал очень неоднозначную реакцию, которая начала становиться все более негативной с того момента, когда отдельные представители делегаций захотели "не заметить" ракетных обстрелов, произошедших как раз в день визита.

Сами предложения "мирного плана" тоже, очевидно, не удовлетворили никого. Официально были обнародованы только положения в духе "за все хорошее и против всего плохого". Неофициально что-то "сливали" сомнительные российские источники, но и там не было ничего, что реально имело бы хотя бы минимальные шансы на реализацию.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

видео дня

Очевидно, сама концепция "африканской миссии" была не очень жизнеспособной: "у нас здесь проблемы с продовольствием и удобрением, потому как-то там друг другу уступайте". Видимо, в рамках логики политики тех государств, представители которых посетили Украину (а впоследствии и Россию) это все казалось адекватным и понятным, но совсем не для украинцев.

Общий наплыв посредников из географически-отдаленных государств, которые хотят предложить свои "услуги", демонстрирует непонимание самой природы нынешней войны.

Проблема же того, что война продолжается, не в том, что не нашлось пока достойного посредника. Проблема в том, что война носит экзистенциальный характер. Империя не желает отпускать государство, которое считает "своим", и готова прилагать все усилия для попыток захватить "бывшую провинцию".

Все те, кто продолжают пытаться пропихнуть маложизненные "прекращения огня" просто не хотят признавать, что для России такое прекращение - это просто технология. Технология продолжения войны.

Надеясь на скорую победу, бункерный дед опрометчиво в феврале "раскрыл карты", и теперь больше не может прятаться за всеми" ограничениями", договоренностями и "миссиями ОБСЕ". Это ему явно не нравится. Значительно "интереснее", когда ты можешь воевать в полной мере, а у оппонента связаны руки. Для этого нужны "договоренности", чтобы получить возможность восстановить потенциал и уже самому определять, когда нанести удар.

Для завершения войны нужен отказ России от империализма, а следовательно - отказ от базовых основ современного российского общества. Ну и от основ режима, который там царит, на что режим, по понятным причинам, пойти не может.

Понятно, что "африканская миссия" была попыткой "африканизировать" российско-украинскую войну. То есть, свести к мелкому локальному конфликту за спорные территории, который можно сравнительно просто решить, просто отдав эти территории, или поделив их. Но в реальности все совсем не так, и речь не о каких-то территориях. Речь о гибели империи, которая упорно не хочет покидать имперское прошлое, и готова идти достаточно далеко, отстаивая ценности позапрошлого столетия.

Стоит отметить, что нынешняя война химически-чисто разоблачила природный российский империализм. Раньше его проявления списывали на коммунизм, тоталитаризм и "мировую революцию", еще раньше - на архаическое самодержавие. Но сейчас Россия - это "рыночное" государство, которое во многих моментах не отличается от других. А имперскость такая же, как и во времена далекого прошлого. И с этой имперскостью договориться не получится, это просто факт. Кто-то его признает, кто-то нет - и шлет "миссии", но факт от того фактом быть не перестанет.

Источник

Петр Олещук
Реклама

Главное за день

В Украине развернули европейский аналог Patriot – систему ПВО SAMP/T

В Украине развернули европейский аналог Patriot – систему ПВО SAMP/T

08:55 Украина
"День рождения буду праздновать в Крыму": Резников назвал сроки освобождения полуострова

"День рождения буду праздновать в Крыму": Резников назвал сроки освобождения полуострова

08:28 Украина
ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

07:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:56

Соседи обзавидуются: как ухаживать за баклажанами для суперского урожая

08:55

В Украине развернули европейский аналог Patriot – систему ПВО SAMP/T

08:28

"День рождения буду праздновать в Крыму": Резников назвал сроки освобождения полуострова

08:21

Только российская технология: что не так с "африканской миссией"мнение

07:48

Защитника не дождались двое детей и беременная жена: на фронте погиб боевой медик

НАТО готовится вступить в войну на стороне Украины – Александр КочетковНАТО готовится вступить в войну на стороне Украины – Александр Кочетков
07:41

ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

07:41

Момент попал на видео: Робби Уильямс начал задыхаться во время концертаВидео

06:45

РФ атаковала Киев, Львов, Запорожье, есть "прилеты": что известноВидео

06:30

Что не так с обращениями "пане", "товаришу", "громадянине": Авраменко ошарашил объяснениемВидео

Реклама
06:11

Чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсемнение

05:55

Как быстро и просто очистить память телефона: способы, о которых многие забыли

05:35

Гороскоп на июль 2023 для Раков: конфликт, увеличение доходов и новое начинаниеВидео

04:00

Какой сегодня праздник 20 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

03:35

Готов встать в стойло: Жерар Пике женится на юной модели - СМИВидео

03:05

Как оживить пожелтевшие огурцы: гениальный лайфхак творит настоящие чудеса

02:35

"Зачем нам НАТО?": Украина может создать свой оборонительный союз - КочетковВидео

02:05

Все будут в восторге: что можно сделать из губок для мытья посуды

01:35

Тука пояснил, кто "вбрасывает" в оборот слухи о проблемах ПутинаВидео

00:45

Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи - такое сделает не каждаяВидео

00:10

"Значительно меньше, чем у россиян": Резников оценил потери Украины в войнеВидео

Реклама
19 июня, понедельник
23:29

"Будет очень жесткий поединок": Маляр рассказала о сложной ситуации на фронтеВидео

22:58

Мне нечего стыдиться: Соломко загнобили в сети, но запроданка ответила каждому

22:42

Уходят чтобы вернуться: какие знаки зодиака дружат со своими бывшими

22:20

После вступления в НАТО наших воинов будут бросать в горячие точки мира - КочетковВидео

21:28

Операция идет по плану: Залужный показал видео из передовых подразделений ВСУВидео

21:13

Хитрая оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут панду в толпе людей

21:07

Ургант поделился редким фото младшей дочери

20:21

Заградотряды РФ расстреливают в спину: пленный оккупант о "мясных штурмах"

20:19

"Наше племя стало больше": Джамала заинтриговала беременным фото

20:07

"Создаем отряд бессмертных": Буданов жестко потроллил вбросы РФ о его смертиВидео

19:21

Война РФ с Украиной может затянуться надолго: Шольц дал тревожный прогноз

19:20

Если цель "СВО" достигнута, значит, вы уберетесь из Украины?мнение

19:18

Талантозамещение: Бузову заплевали за "жиденькую" пародию на группу Мумий ТролльВидео

19:16

Его подавали только элитным гостям: забытый рецепт салата из советских временВидео

19:01

Как на украинском сказать "ссылка": Авраменко назвал благозвучные словаВидео

18:32

ВСУ штурмом выбивают врага на юге, РФ атакует резервами на двух направлениях

18:24

Можно ли сажать укроп в июле: совет опытных садоводов для тех, кто не успел в мае

18:00

Контрнаступление ВСУ: руководство РФ испытывает безумный страх - ЮсовВидео

17:34

Удар Лондона по Москве: санкции с РФ не снимут до выплаты Украине компенсации

17:31

Женщина нанесла ополаскиватель для рта на волосы и рассказала зачемВидео

Реклама
17:24

Виталий Портников. Зачем Блинкен улетел в Китай?Видеоблоги

17:04

"Сколько лет этому идиоту?": Киркоров опозорился на людяхВидео

16:51

"Единственную пригласили": Волочкова выступила с Пугачевой, но опозориласьВидео

16:40

Тайная война за линией фронта: ВСУ проводят диверсии в тылу армии РФ – Bild

16:23

"Вимикач" или "вмикач" - Авраменко рассказал, как на самом деле правильно говоритьВидео

16:12

Этот трюк покорил сотни хозяек: как приготовить изумительный молодой картофельВидео

16:08

Песков выдал в эфире ложь насчет того, почему ООН не пустили на Херсонщину

15:57

Взорванная техника РФ и пленные россияне: Залужный показал бои за ПятихаткиВидео

15:42

Три знака зодиака, которые не сохранят ваши секреты: им не стоит доверятьВидео

15:29

Известный промоутер невысоко оценил шансы Фьюри в бою против Усика

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять