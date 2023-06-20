Только российская технология: что не так с "африканской миссией"

Африканская миссия была попыткой "африканизировать" российско-украинскую войну.

https://opinions.glavred.info/tolko-rossiyskaya-tehnologiya-chto-ne-tak-s-afrikanskoy-missiey-10479241.html Ссылка скопирована

Делегация африканских стран предлагала Украине "мирный план" / Офис президента Украины, Telegram Небытов

Визит африканских лидеров в Украину вызвал очень неоднозначную реакцию, которая начала становиться все более негативной с того момента, когда отдельные представители делегаций захотели "не заметить" ракетных обстрелов, произошедших как раз в день визита.

Сами предложения "мирного плана" тоже, очевидно, не удовлетворили никого. Официально были обнародованы только положения в духе "за все хорошее и против всего плохого". Неофициально что-то "сливали" сомнительные российские источники, но и там не было ничего, что реально имело бы хотя бы минимальные шансы на реализацию.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua. видео дня

Очевидно, сама концепция "африканской миссии" была не очень жизнеспособной: "у нас здесь проблемы с продовольствием и удобрением, потому как-то там друг другу уступайте". Видимо, в рамках логики политики тех государств, представители которых посетили Украину (а впоследствии и Россию) это все казалось адекватным и понятным, но совсем не для украинцев.

Общий наплыв посредников из географически-отдаленных государств, которые хотят предложить свои "услуги", демонстрирует непонимание самой природы нынешней войны.

Проблема же того, что война продолжается, не в том, что не нашлось пока достойного посредника. Проблема в том, что война носит экзистенциальный характер. Империя не желает отпускать государство, которое считает "своим", и готова прилагать все усилия для попыток захватить "бывшую провинцию".

Все те, кто продолжают пытаться пропихнуть маложизненные "прекращения огня" просто не хотят признавать, что для России такое прекращение - это просто технология. Технология продолжения войны.

Надеясь на скорую победу, бункерный дед опрометчиво в феврале "раскрыл карты", и теперь больше не может прятаться за всеми" ограничениями", договоренностями и "миссиями ОБСЕ". Это ему явно не нравится. Значительно "интереснее", когда ты можешь воевать в полной мере, а у оппонента связаны руки. Для этого нужны "договоренности", чтобы получить возможность восстановить потенциал и уже самому определять, когда нанести удар.

Для завершения войны нужен отказ России от империализма, а следовательно - отказ от базовых основ современного российского общества. Ну и от основ режима, который там царит, на что режим, по понятным причинам, пойти не может.

Понятно, что "африканская миссия" была попыткой "африканизировать" российско-украинскую войну. То есть, свести к мелкому локальному конфликту за спорные территории, который можно сравнительно просто решить, просто отдав эти территории, или поделив их. Но в реальности все совсем не так, и речь не о каких-то территориях. Речь о гибели империи, которая упорно не хочет покидать имперское прошлое, и готова идти достаточно далеко, отстаивая ценности позапрошлого столетия.

Стоит отметить, что нынешняя война химически-чисто разоблачила природный российский империализм. Раньше его проявления списывали на коммунизм, тоталитаризм и "мировую революцию", еще раньше - на архаическое самодержавие. Но сейчас Россия - это "рыночное" государство, которое во многих моментах не отличается от других. А имперскость такая же, как и во времена далекого прошлого. И с этой имперскостью договориться не получится, это просто факт. Кто-то его признает, кто-то нет - и шлет "миссии", но факт от того фактом быть не перестанет.

Источник