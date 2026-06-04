Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Только полная деоккупация Крыма": Гарри Каспаров просчитал финал войны

Гарри Каспаров
4 июня 2026, 06:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Экс-чемпион мира по шахматам и оппозиционный политик утверждает, что Украина изменила характер современной войны, а Россия теряет стратегическую устойчивость на фоне затяжного истощения.
Каспаров
Гарри Каспаров / фото: УНИАН

На фоне дискуссий о завершении войны в Украине и статусе оккупированных территорий все чаще звучат жесткие сценарии будущего. В своей колонке Гарри Каспаров, шахматный чемпион и российский оппозиционный политик, утверждает, что единственным завершением войны является полная деоккупация Крыма и подчеркивает технологическое превосходство Украины в войне. Автор анализирует истощение русской военной системы и утрату стратегической инициативы. Дальше – его аргументы.

Для меня очевидно, что эта война может завершиться только полной деоккупацией Крыма. Украинский флаг, развевающийся над Севастополем, — единственный способ окончательно выбить имперский дух и уничтожить тот вирус, который глубоко засел в сознании подавляющего большинства российских граждан. Нет никаких сомнений, что это произойдет, вопрос лишь в сроках. И судя по тому, что мы наблюдаем сегодня, развязка может наступить гораздо быстрее, чем казалось еще недавно.

Сегодня российская оккупация Крыма сталкивается с серьезнейшими логистическими проблемами. Надо отдать должное Украине: учитывая масштабы врага, она нашла исключительно эффективный метод борьбы. Украина полностью изменила концепцию современной войны, доказав, что технологически подкованная сторона способна наносить критический ущерб заведомо более сильному в конвенциональном плане противнику.

видео дня

Победа Украины в этой войне — это сценарий не 1945-го, а 1918 года, основанный на тотальном истощении ресурсной базы врага. И в последние месяцы этот процесс идет по нарастающей: украинские дроны успешно пробивают оборону агрессора. Веками огромная территория России считалась непреодолимой преградой для наступающих армий. Но сегодня эти гигантские просторы начинают работать против самой России.

Стратегическая инициатива полностью перешла к украинской стороне. Вопреки заявлениям Путина, никаких реальных успехов у оккупационных войск нет. Даже российские военкоры сегодня бьют тревогу и пишут не о наступлении, а о реальной угрозе обрушения фронта. Эффективного противоядия против этой стратегии у Кремля нет. Поэтому можно с уверенностью говорить, что вопрос деоккупации Крыма окончательно перестал быть делом отдаленного будущего.

Источник

О персоне: Гарри Каспаров

Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен.

Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Гарри Каспаров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев ждут хорошие новости: Рубио анонсировал помощь Украине на $400 млн

Киев ждут хорошие новости: Рубио анонсировал помощь Украине на $400 млн

06:56Мир
Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

23:57Украина
Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

22:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 4 июня: Собакам - нервозность, Свиньям - флирт

Китайский гороскоп на завтра, 4 июня: Собакам - нервозность, Свиньям - флирт

Всегда действуют по-своему: какие знаки зодиака ценят свободу больше всего

Всегда действуют по-своему: какие знаки зодиака ценят свободу больше всего

Последние новости

06:56

Киев ждут хорошие новости: Рубио анонсировал помощь Украине на $400 млн

06:28

"Только полная деоккупация Крыма": Гарри Каспаров просчитал финал войнымнение

05:55

"Курникова там жива?": Иглесиас страстно поцеловался с другой на глазах у всех

05:29

Путина может сломить только одно: что заставит Кремль пойти на переговоры

05:11

Настоящая советская мечта: какой легендарный мотоцикл хотели себе все в СССР

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - ПреображенскийУ Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский
04:31

Детей лучше не сажать в тележки в супермаркетах: врач объяснил, почему

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика со слоненком за 39 с

03:33

Гороскоп для Рыб на июнь 2026: астролог назвала дни потрясающего везения для РыбВидео

03:16

Гороскоп на завтра, 5 июня: Овнам — проблемы, Стрельцам — позитив

Реклама
02:46

Эпоха Wi-Fi подходит к концу: какая новая технология готовится покорить мир

02:05

Рекордная вспышка на Солнце поставила учёных в тупик: в чем опасность для Земли

01:10

Запрет палаток в метро во время тревоги: детали громкого скандала в Киеве

03 июня, среда
23:58

Нашествие улиток после дождя: простой органический способ, спасающий урожайВидео

23:57

Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

23:04

Секрет свежести раскрыт: полотенца как новые с одной натуральной добавкой

23:02

"Есть только один сценарий": когда Россия может начать новую волну мобилизации

22:53

Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и районуФото

22:26

Многие допускают ошибку: категорически нельзя держать кота на рукахВидео

22:15

РФ планирует бить по Украине новыми БпЛА: в чем опасность реактивных дронов

21:42

Уходят от толпы: какие знаки зодиака не любят больших компаний

Реклама
21:21

Проклятое золото в Украине: какую тайну скрывают сокровища в украинских степяхВидео

21:13

"Ситуация не столь однозначна": Фесенко - об участниках переговоров с РФмнение

21:05

"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

21:04

Зачем огородники опрыскивают помидоры аспирином — секрет урожая

21:02

РФ может устраивать новые массированные ракетные атаки: Зеленский об угрозе

20:56

Путинистка Королева рекордно похудела: что с ней случилось

20:50

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

20:19

Сорняки больше не будут расти: как навсегда избавиться от травы между грядкамиВидео

20:16

Фритюрница творит чудеса: супербыстрые рецепты спасут любой ужин

20:12

Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минутВидео

20:05

Сезон посева продолжается: что можно посеять в июне

20:04

Иракли Макацария стал отцом в третий раз: первое фото

20:02

"Последний аргумент Путина": Зеленский назвал главную угрозу для Украины, чего ждать

19:22

Заставит змей бежать с участка: запах какого растения они не переносят

19:17

Рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человекаВидео

19:12

Куда делась и как сейчас выглядит Влада Литовченко

19:09

Невозможно перевести: какие два популярных слова есть только у украинцев

18:59

Как сказать по-украински "встретиться" — одну грубую ошибку допускают многиеВидео

18:55

"Сможем приблизить мир": важное заявление Зеленского о сроках окончании войны

18:35

Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудесаВидео

Реклама
18:21

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:19

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Близнецам - успех, Девам - прорыв

18:13

Устранит любой негатив: туда, куда нужно приколоть булавку

18:05

Найденные на свалке картины оказались настоящим сокровищем

17:40

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:39

Зарплаты в Черкасской области резко выросли: кто зарабатывает больше всего

17:37

Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесменаВидео

17:32

Украинцев могут оштрафовать более чем на 150 тысяч гривен: за что наказывают

17:00

Влад Яма неожиданно набросился на россиян и высказался о войне — детали

16:56

Зачем класть стакан в кастрюлю при варке мяса: хитрость, о которой знают единицы

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять