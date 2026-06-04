"Только полная деоккупация Крыма": Гарри Каспаров просчитал финал войны

Экс-чемпион мира по шахматам и оппозиционный политик утверждает, что Украина изменила характер современной войны, а Россия теряет стратегическую устойчивость на фоне затяжного истощения.

https://opinions.glavred.info/tolko-polnaya-deokkupaciya-kryma-garri-kasparov-proschital-final-voyny-10770161.html Ссылка скопирована

Гарри Каспаров / фото: УНИАН

На фоне дискуссий о завершении войны в Украине и статусе оккупированных территорий все чаще звучат жесткие сценарии будущего. В своей колонке Гарри Каспаров, шахматный чемпион и российский оппозиционный политик, утверждает, что единственным завершением войны является полная деоккупация Крыма и подчеркивает технологическое превосходство Украины в войне. Автор анализирует истощение русской военной системы и утрату стратегической инициативы. Дальше – его аргументы.

Для меня очевидно, что эта война может завершиться только полной деоккупацией Крыма. Украинский флаг, развевающийся над Севастополем, — единственный способ окончательно выбить имперский дух и уничтожить тот вирус, который глубоко засел в сознании подавляющего большинства российских граждан. Нет никаких сомнений, что это произойдет, вопрос лишь в сроках. И судя по тому, что мы наблюдаем сегодня, развязка может наступить гораздо быстрее, чем казалось еще недавно.

Сегодня российская оккупация Крыма сталкивается с серьезнейшими логистическими проблемами. Надо отдать должное Украине: учитывая масштабы врага, она нашла исключительно эффективный метод борьбы. Украина полностью изменила концепцию современной войны, доказав, что технологически подкованная сторона способна наносить критический ущерб заведомо более сильному в конвенциональном плане противнику.

видео дня

Победа Украины в этой войне — это сценарий не 1945-го, а 1918 года, основанный на тотальном истощении ресурсной базы врага. И в последние месяцы этот процесс идет по нарастающей: украинские дроны успешно пробивают оборону агрессора. Веками огромная территория России считалась непреодолимой преградой для наступающих армий. Но сегодня эти гигантские просторы начинают работать против самой России.

Стратегическая инициатива полностью перешла к украинской стороне. Вопреки заявлениям Путина, никаких реальных успехов у оккупационных войск нет. Даже российские военкоры сегодня бьют тревогу и пишут не о наступлении, а о реальной угрозе обрушения фронта. Эффективного противоядия против этой стратегии у Кремля нет. Поэтому можно с уверенностью говорить, что вопрос деоккупации Крыма окончательно перестал быть делом отдаленного будущего.

Источник

О персоне: Гарри Каспаров Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен. Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред