Точность 'современных' ракет России резко снизилась

То есть, инциденты на Воткинском заводе, сопровождающиеся повышенной огневыделяемостью, не редкость. И вот почему.

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Ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Вчера вечером все с восхищением наблюдали за тем, как в районе Ижевска, откуда ни возьмись, а возник огненный гриб.

Очень быстро все стали знатоками данного района и на уровне местных аборигенов со всей ответственностью заявляли, что взрыв на территории Воткинского завода, который производит ракеты к ОТРК "Искандер-М", МБР "Тополь-М" и "Ярс", а так же Р-30 "Булава".

Буквально сразу же местные власти заявили, что произошедший взрыв стал следствием плановых испытаний ракетных двигателей. Только не пояснили, следствием плановых испытаний прошедших по плану, или же не по плану?

видео дня

Дело в том, что 4 августа 2023 года на Воткинском машиностроительном заводе, в цехе №95 произошёл взрыв. В бронекапсуле, расположенной в цеху, взорвалось неназванное изделие, в результате чего производственное помещение получило повреждения, но не было разрушено.

То есть, инциденты на Воткинском заводе, сопровождающиеся повышенной огневыделяемостью, не редкость. И вот почему.

Практически всегда, во время ответов на вопросы касательно производства российских ракет, я делаю акцент, что для скорейшей передачи в войска и применения, на российских ракетных заводах практически полностью исключили этап технического контроля!

Практически все ракеты, производимые с 2022 года, не проходят ТК, а сразу передаются в войска. И результат мы видим. Точность их даже "современных" ракет снизилась, надёжность - аналогично. Ракеты Х-101/555, прежде чем долететь до Украины не редко радовали своими падениями российские же сёла. Когда пусковые ОТРК "Искандер" размещались вблизи Белгорода, то небезынтересными были видео, на которых запускаемые по Харькову ракеты 9М723 буквально сразу после старта взрывались, либо резко меняли траекторию и пикировали куда-то в поле.

Примеров того, что качество и надёжность российских ракет ухудшились за последние 2 года - множество.

Собственно, из этого можно сделать небольшое предположение относительно того, а что же на самом деле произошло вчера на Воткинском ракетном заводе?

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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