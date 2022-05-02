Тихий переворот в России: что указывает на то, что Путина выводят из игры

Похоже, что в России запущен процесс передачи власти / Reuters

Сети наполнены сообщениями о том, что Путин срочно ложится на операцию. И на время своего отсутствия он возлагает выполнение обязанностей президента Российской Федерации на секретаря Совбеза РФ Патрушева.

Первое, что необычно. Не припомню, чтобы когда-нибудь за 22 года Путин на время своих болезней и операций передавал кому-либо свои полномочия.

Второе – почему Патрушев? Согласно Конституции РФ, права и обязанности президента при невозможности им выполнять свои обязанности передаются главе Госдумы.

Вся эта бункерная муть может свидетельствовать о многом. В частности, это может говорить о том, что в России запущены тихий переворот и передача власти, и Путина либо по-тихому выводят из игры по его доброй воле, либо смещают насильно.

Кроме того, Патрушев – известный ястреб и автор Доктрины национальной безопасности Российской Федерации, где прописана статья "Эскалации ради деэскалации". Речь идёт о применении ядерного оружия РФ.

Может быть ещё много предположений, но ждать чего-то хорошего от таких действий бункерного сидельца не приходится.

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Ну не ради отсутствия на параде "победы" Путин идёт на столь беспрецедентные меры. Ясно, что это – очередная мутка бункерного монстра.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт