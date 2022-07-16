Террорист номер один

Путин не знает Украину (если бы знал, не нападал бы в феврале). Вместо страха, паники и отчаяния, которые пытаются посеять российские террористы, мы только усиливаем свою ярость.
Путин боится выглядеть слабаком. Это одна из крупнейших фобий московского диктатора. Но применение террора российской армии против мирного населения Украины является именно признанием фактической слабости.
Объясню. Применение террора - в абсолютном большинстве случаев является методом более слабой стороны в конфликте. Стороны, которая не способна достичь желаемого результата и целей в равном противостоянии. В нашем случае – на поле боя, где воюют две армии. Несмотря на все превосходство в "живой силе и технике", в масштабах боекомплекта армия-агрессор за 4 с половиной месяца войны так и не приблизилась особенно к достижению целей (декларируемых или реальных), ради которых эта война начиналась.
Есть какие-то лишь относительные тактические достижения, которые сложно поднять на щит даже российской пропаганде со всем ее потенциалом. А последние недели благодаря новому оружию от союзников, в частности, от "химер" (как их называют сами враги) ВСУ нанесли целую серию доже болезненных ударов по агрессору. И это только начало, дальше будет. путин, его окружение, его генералы это понимают. Или хотя бы чувствуют. Поэтому и начали делать ставку на фактические террористические акты – на массовое убийство гражданского населения. Они рассчитывают масштабировать страх на все общество, чтобы украинцы давили на политическое руководство и требовали "прекратить войну", то есть по сути сдаться на требования кремля.
Однако, Путин не знает Украину (если бы знал, не нападал бы в феврале). Вместо страха, паники и отчаяния, которые пытаются посеять российские террористы, мы только усиливаем свою ярость, жажда возмездия и справедливого наказания убийц. Страх - это то, что позволяет Путину управлять Россией. Но для Украины такая технология не пройдет. Тактика российского государственного террора обречена. А Путин, начинавший с "мочения в сортирах" террористов на конец своей карьеры и жизни превратился сам в террориста №1.