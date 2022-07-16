Террорист номер один

Страх - это то, что позволяет Путину управлять Россией / скриншот

Путин боится выглядеть слабаком. Это одна из крупнейших фобий московского диктатора. Но применение террора российской армии против мирного населения Украины является именно признанием фактической слабости.

Объясню. Применение террора - в абсолютном большинстве случаев является методом более слабой стороны в конфликте. Стороны, которая не способна достичь желаемого результата и целей в равном противостоянии. В нашем случае – на поле боя, где воюют две армии. Несмотря на все превосходство в "живой силе и технике", в масштабах боекомплекта армия-агрессор за 4 с половиной месяца войны так и не приблизилась особенно к достижению целей (декларируемых или реальных), ради которых эта война начиналась.

Есть какие-то лишь относительные тактические достижения, которые сложно поднять на щит даже российской пропаганде со всем ее потенциалом. А последние недели благодаря новому оружию от союзников, в частности, от "химер" (как их называют сами враги) ВСУ нанесли целую серию доже болезненных ударов по агрессору. И это только начало, дальше будет. путин, его окружение, его генералы это понимают. Или хотя бы чувствуют. Поэтому и начали делать ставку на фактические террористические акты – на массовое убийство гражданского населения. Они рассчитывают масштабировать страх на все общество, чтобы украинцы давили на политическое руководство и требовали "прекратить войну", то есть по сути сдаться на требования кремля.

Однако, Путин не знает Украину (если бы знал, не нападал бы в феврале). Вместо страха, паники и отчаяния, которые пытаются посеять российские террористы, мы только усиливаем свою ярость, жажда возмездия и справедливого наказания убийц. Страх - это то, что позволяет Путину управлять Россией. Но для Украины такая технология не пройдет. Тактика российского государственного террора обречена. А Путин, начинавший с "мочения в сортирах" террористов на конец своей карьеры и жизни превратился сам в террориста №1.