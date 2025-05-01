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Террор Одессы и новая тактика атак РФ на Украину

Александр Коваленко
1 мая 2025, 19:10
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Прежде всего, в этот раз Shahed-136 заходили на Одессу двумя волнами, первая группа – 6 дронов, вторая группа – 13.
Последствия атаки дронов на Одессу
Последствия атаки дронов на Одессу / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/odeskaODA

Террор Одессы в ночь на 1 мая… Новая тактика Shahed-136, с благодарностью аморфности городской власти…

В ночь на 1-мая РОВ совершили очередной налёт на Одессу, в ходе которого были нанесены удары по гражданской инфраструктуре и жилым гражданским объектам. Очередной террор ради террора, но, с новой тактикой, которую РОВ регулярно совершенствуют.

Прежде всего, в этот раз Shahed-136 заходили на Одессу двумя волнами, первая группа – 6 дронов, вторая группа – 13. Один Shahed-136 до самого завершения налёта крутился в воздушном пространстве на безопасном расстоянии в Чёрном море.

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Казалось бы, несколько волн налётов, что в этом нового? А отличительными чертами стало то, что первая волна заходила на высотах 500 метров, что в целом делало их доступными целями для всех средств поражения.

Но вот вторая волна заходила на город уже на высотах 2-2,5 километра, что делает их недоступными для мобильных огневых групп и некоторых типов ЗСУ, размещённых вдоль береговой линии. А вот уже за береговой линией, в районах густой многоэтажной застройки, Shahed-136 очень быстро снижались на высоты в пределах 500 метров, после чего наносили удары.

Почему именно так?

Потому, что оккупанты не идиоты, и прекрасно понимают, что основная часть мобильных групп находится в прибрежной зоне, равно как и ЗСУ, а потому, именно этот участок они преодолевают на высотах 2-2,5 километра. Но, затем, когда начинаются жилые районы, особенно с многоэтажной застройкой, где применение МОГ и ЗСУ сопряжено с рисками, они смелеют и снижаются, поскольку удары с высот 2-2,5 километра это просто чудовищный разброс точности.

Основные районы захода на Одессу они так же выбирают на высотах 2-2,5 км очень интересные – Аркадия, Дельфин, Отрада, 10-я станция Фонтана и т.д. Например, сбивать Shahed-136 в Аркадии это гарантированные последствия по многоэтажками, которые там настроены. Но…

Я неоднократно говорил о том, насколько сложная ситуация в Одессе с противодействием террору Shahed-136 и если говорить об эффективном их уничтожении, то не над городом и даже береговой линией, а над морем! Но, для этого необходима достаточная компонента средств ПВО малого радиуса действия, либо воздушных перехватчиков типа лёгких ударных вертолётов и турбо-винтовых штурмовиков. Но в контексте каждой этой компоненты возникает автоматически вопрос относительно боекомплекта.

Будет ли хватать ЗУР и прочих боеприпасов, если количество налётов будет возрастать?

И тут мы возвращаемся к базовой системе защиты – РЭБ!

Я неоднократно уже писал, говорил, комментировал, что для Одессы базовой системой защиты от Shahed-136 должна быть РЭБ квартального типа – создание квадратов от уреза моря и вглубь самого города. Это базовая защита города, работающая 24/7, при любых условиях, от которой отталкиваются все остальные эшелоны ПВО.

Но, знаете, что самое грустное?

Одесса, один из богатейших городов в Украине, с одной из самых высоких плотностей олигархов на квадратный метр, является единственной областью, которая не обращалась в Генеральный штабы ВСУ за предоставлением услуг, по созданию сети РЭБ!

Такие проекты реализованы в Киеве, Николаеве, даже Житомире, в остальных городах они либо на начально этапе, либо завершающем, но в Одессе по этому поводу никто не заморачивается. Хотя, получение соответствующего согласования, создание проекта сети и её обустройства, это в среднем 3 месяца забот…

Если кто забыл, первый Shahed-136 осуществил налёт на Одессу в августе 2022 года. Три месяца уже прошло…? Конечно, ведь куда проще приехать на место гибели целой семьи от удара дрона-камикадзе, с печальным лицом и выражением соболезнований, с сопутствующими проклятиями оккупантами, нежели выделить средства для защиты этих семей.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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