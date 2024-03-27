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Теракт в Москве и первый залп войны Путина

Виктор Небоженко
27 марта 2024, 06:10
Путин рискует получить две войны, внешнюю - против Украины и внутреннюю, против восставших мигрантов - исламистов.
Владимир Путин, теракт в Подмосковье
Владимир Путин и теракт в Подмосковье / Коллаж Главред, фото скрин из видео

Две войны Путина.

Много лет Путин, Асад, Эрдоган гнали с Ближнего Востока и Севера Африки волны, миллионы мигрантов - беженцев в Европу, создавая ей огромны трудности. Но Путин не заметил, что за это время миллионы мигрантов из Средней Азии оказались в России. В отличии от 30 миллионов российских мусульман, многие мигранты исповедовали радикальный ислам и тихо презирали или ненавидели "неверных" россиян.

Сейчас в путинской России около 15 миллионов из стран Средней Азии и им некуда возвращаться в свои безработные и нищие края, как и жителям Газы некуда уходить из Израиля. Поэтому мигранты-мусульмане буду сражаться за свое место в России. Теперь они некуда не уйдут из России. Они раньше других почувствовали слабость "путинской России". Поэтому теракт в Москве — это первый залп войны, которые начали радикальные мигранты-исламисты, что вызовет волну ненависти и страха у населения крупных городов России и подъем русского фашистского движения.

видео дня

Таким образом Путин рискует получить две войны - внешнюю - против Украины и внутреннюю - против восставших мигрантов - исламистов. И никакая "путинская Россия" не выдержит тяжести внутренней и внешней войны.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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война в Украине Виктор Небоженко Россия
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