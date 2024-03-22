Теракт в Москве: что пишут пропагандистские помойки

Российские пропагандисты сейчас будут обвинять кого угодно в теракте в Москве. США, Великобританию, Украину, массонов и иллюминатов.

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Теракт в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Теракт в Крукус Сити Холл активизировал пропагандистские помойки.

Ещё даже не были расставлены точки над "і" в вопросе кто стоит за терактом, что обычно делается по итогам расследования, либо заявлений самих террористов, как российские инфопомойки вспомнили, что ещё 8 марта США и Великобритания предупреждали своих граждан об угрозе атак на многолюдные мероприятия в Москве. И к какому выводу приходят помойные аналитики?

США и Великобритания стоят за терактом.

видео дня

Но есть нюанс... нюансы.

Первый - если ты организуешь террористический акт, то зачем за 2 недели до его совершения, на весь мир трубишь о нём?

Второй - если кто-то на весь мир предупреждает о готовящемся теракте в твоей стране (россии) то, что ты должен сделать? Не привести ли все силовые структуры в режим "красный", чтобы предотвратить угрозу?

Третий - Москва самый охраняемый город не только в россии, но и в мире. По количеству средств наблюдения она конкурирует с Лондоном. По количеству агентов в штатском и агентурных сетей, впереди планеты всей. И в этих условиях группе из 4-5 человек удаётся осуществить настолько масштабный теракт? Серьёзно?

Четвёртый - назовите политика, который пришёл к власти на крови (теракты и война), удерживал власть на крови (теракты и конфликты) и пытается удержаться на крови (большая война и... продолжите сами).

Российские пропагандисты сейчас будут обвинять кого угодно в теракте в Москве. США, Великобританию, Украину, массонов и иллюминатов. Но, своими обвинениями они, удивительным образом выходят сами на себя.

Единственное, что, я пока затрудняюсь ответить, какова конечная цель этой бойни.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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