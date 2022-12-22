Теперь США не остановятся, пока Путин не окажется под судом и в клетке

Думаю, этот визит Зеленского можно назвать достаточно успешным и весьма продуктивным.

Зеленский передал конгрессменам флаг Украины из Бахмута / скриншот

Главное в визите Владимира Зеленского – это то, КАК его принял американский истеблишмент.

Сумел ли президент Украины его Вашингтон до такой степени, чтобы он воспринял и почувствовал войну против России и своей тоже?

Судя по всему, это удалось. Зе сумел вдохновить Конгресс и Сенат, "зажечь" вечно кислое экспертное сообщество и даже добился чувства сопричастности от простых жителей США, обычно пофигистически относящихся к международной повестке, напрямую не затрагивающей их страну.

Теперь борьба против очередного Главного Мирового Зла – дело всей Америки.

И США не остановятся, пока не добьются победы над этим злом.

Раскачать американцев на такое отношение к проблеме – тяжело.

Но если уж это получилось, они не остановятся, пока проблема не будет решена.

В данном случае – пока Путин не окажется под судом и в клетке.

Думаю, этот визит Зеленского можно назвать достаточно успешным и весьма продуктивным.

И тут я еще раз хочу вспомнить добрым словом его артистические навыки: без умения обаять публику, добиться от нее сочувствия, сопереживания герою, ассоциации себя с ним, ничего бы не получилось.

Но у Зе получилось. Поэтому аплодисменты совершенно заслуженные.

Молодец!

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