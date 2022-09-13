Результаты цунами на Востоке блестящи / pixabay, president.gov.ua

Операция продолжается - не только на Востоке, но и в Херсонской области.

Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей - как трамплинов для следующих прыжков.

Наше командование не позволяет себе увлекаться - и это - высший признак профессионализма.

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Для наступления нужны условия и ресурсы и они создаются не за один день.

Результаты цунами на Востоке блестящи. Одной техники захвачено на то, чтобы полностью обеспечить новую нашу механизированную, а то и танковую бригаду. Про моральные аспекты - что там говорить - во всем мире сломан миф о непобедимости российской армии, что означает тотальную смену перспективы - на киевоцентричную.

Масштабы произошедших перемен не всем еще видны, но там, где Украина соприкасается с внешним миром - ощущается прекрасно: пошли совсем другие разговоры, просьбы и предложения. И - надежды. На нас стали надеятся даже те, кто был безнадёжен. У очень многих скептиков началась тотальная переоценка и скоро - они будут спешить с нами дружить - как с главным донором безопасности в Восточной Европе - и это - минимум!..

Война продолжается. Будут ещё наши молниеноснее удары, будет и медленное прогрызание их обороны - там, где она попрочнее. Удары россиян по нашей инфраструктуре ничего не замедлят и не отменят.) они только приведут к ускорению помощи и - ускорению падения путинского режима, соответственно.

Путинский режим находится в ситуации, именуемой в шахматах цугцванг - при котором любой их ход ведёт к ухудшению его позиции.

Теперь МЫ их играем.

И мы их сделаем.

А дальше - начинается совсем другая история, в которой мы меняем им "ножки Буша" на их ядерное оружие.

Что и как делать с остатками путинской "Великой России", посмотрим.