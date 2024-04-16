Тень блэкаута: куда дальше будут бить русские и к чему готовиться

Через Трипольскую ТЭС проходили линии электропередач, которые соединяли центральную, восточную и южную части Украины. После атак РФ их осталось очень мало.

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Россия будет продолжать удары по энергетическим переходам, чтобы лишить Украину электроэнергии / Коллаж Главред, фото - УНИАН

11 апреля Россия ракетным ударом разрушила одну из крупнейших ТЭС в Украине - Трипольскую. К счастью, в ближайшее время катастрофических последствий от этой атаки мы не увидим, потому что на дворе уже весна, и впереди лето. Если говорить конкретно о Трипольской ТЭС, то, к счастью, она не генерировала тепла. То есть она была именно маневровой мощностью для украинских диспетчерских служб и обеспечивала часть Киева, Киевской, Черкасской и Житомирской области и работала на 30% мощности.

Поэтому хочу предупредить о том, что когда вы читаете Википедию, или кто-то из журналистов рассказывает, что были "вынесены" 1,7 гигаватта, то так оно не работало. Трипольская ТЭС была, кстати, последней мощностью, которая оставалась у "Центрэнерго", и теперь можно сказать, что генерирующих мощностей у этой компании нет. Для нас это означает, что тепловых маневровых мощностей в Украине тепловых не осталось, а четверть маневровых мощностей, которые создавала Днепровская гидроэлектростанция, то есть ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2, которые производили гидроэнергию, тоже нет. Фактически из маневровой генерации осталось 10-15 процентов от того, что имела Украина до мощных ракетных атак РФ.

Маневровая электроэнергия - это электроэнергия пиков потребления. У нас есть атомные электростанции, которые дают от 50 до 80% мощности, которые в общем поставляли в систему до 40 процентов мощностей в год. Все остальное - это пики потребления, напрямую заключенные договоры с крупными промышленными потребителями, и другие электростанции. Сейчас у нас в целом было выбито около 7 гигаватт маневровых мощностей из 14. Но 14 гигаваттами мы уже давно не пользуемся - в Украине уже более двух лет идет полномасштабная война, и за это мы пользовались 9-10 гигаваттами мощности.

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К тому же, Украина после слияния с европейской энергосистемой начала импортировать электроэнергию. В нашем случае это произошло внепланово, на полгода раньше, и после начала полномасштабного вторжения тестовый режим стал постоянным, ведь Украина окончательно отсоединила свою энергосистему от российской и белорусской.

Почему это важно? Потому что регионы, которые находятся на западе Украины будут в принципе защищены, ведь базово там есть атомная энергетика и импорт электроэнергии из-за рубежа, что позволит им фактически жить без отключений.

Недавно были приняты изменения в законодательство, которое не давало покупать очень дорогую электроэнергию из Европы. Сейчас это отменили, поэтому возникает вопрос - кто будет платить за нужные нам мощности, которые мы будем покупать в ЕС. Поэтому, по моему мнению, иначе, чем повышением тарифов наше государство отреагировать на может. До счетчиков, которые считают электроэнергию по биржевым ценам, мы еще не доросли, потому это будет покрытие или за счет донорских поступлений из Европы в госбюджет, или из тарифов.

Что касается центра, востока и юга Украины, то здесь нужно создать как можно больше энергетических переходов, с помощью которых мы соединяемся с Европой. Ведь через Трипольскую ТЭС проходили линии электропередач, которые соединяли центральную, восточную и южную части Украины. После атак на инфраструктуру таких соединений осталось мало, и я уверен, что следующими шагами россиян будут удары по этим соединениям.

При этом вдоль всей линии фронта в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и на юге Украины системные отключения электроэнергии будут если не летом, то начиная с осени и в течение всей зимы (хотя они есть и сейчас из-за продолжения ударов и восстановления сетей после них). Единственное, что могло бы этому помешать - завершение войны, но даже тогда в Харькове, Сумах, Одессе, Николаеве и Херсоне все равно будут перебои.

Не говоря уже о том, что из-за ударов по тепловым станциям Харьковская и Сумская области фактически остались без тепла зимой. Только в Харькове 26 процентов жилого фонда подключены к системе центрального отопления, поэтому уже сейчас нужно думать, что с ними делать.

В то же время ситуация далеко не катастрофическая. Я ожидал этой ситуации еще зимой 2022 года, и с того времени люди подготовились, запаслись генераторами, батарейками. И именно из-за того, что это произошло весной, мы еще имеем очень большие шансы на то, чтобы достаточно комфортно это перенести.

Кто такой Андрей Закревский Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики. Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ("КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая Техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал". Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли. Руководитель консалтингового агентства "ЭнергоИсточники" и председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины".

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