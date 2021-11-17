Техническая заминка: почему запуску Северного потока-2 уже не помешать

В Германии приостановили сертификацию Северного потока-2 / Reuters

В Федеральном сетевом агентстве ФР сообщили о приостановке процесса сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2 до тех пор, пока структура собственности построенной трубы не будет соответствовать немецкому законодательству. Берлин требует, чтобы Nord Stream 2 AG обеспечила на территории Германии работу компании, которая должна стать владельцем немецкого участка трубопровода Газпрома.

Конечно, никто не будет подгонять собственное законодательство под требования Третьего энергетического пакета. Поскольку РФ не ратифицировала эти нормы и правила, то, соответственно, никто и не собирается ничего менять так, как того хочется европейским чиновникам.

Поэтому, скорее всего, здесь будет достигнут некий компромисс между требованиями регулятора и желаниями собственников СП-2. В чем именно он будет состоять, пока сказать сложно, но, вероятно, он может проявиться в условной передаче прав собственности, формальном изменении структуры акционеров или уточнении ряда норм в уставных документах.

Однако вряд ли утрясание юридических моментов может затянуться на длительный срок (тем более, что у федерального агентства есть еще четыре месяца на то, чтобы это осуществить). Это - технический вопрос, который будет решен в ближайшие недели. Понятно, что оформление трубы изначально было совершено так, как было выгодно Nord Stream 2.

Но этот выпад ФРГ нисколько не затянет процесс сертификации - в Германии будут ориентироваться на отведенный для нее срок, потому сертификация будет завершена весной следующего года, как это и предполагалось.

Читайте такжеВ Германии рассказали, когда "Северный поток-2" сертифицируют и запустятХотя кое-кто на этом все же заработает уже в ближайшие недели, потому что спотовые цены на газ в Европе уже скакнули до более чем 1000 долларов за 1000 кубометров. И от этого проиграет украинская промышленность, для которой снова подскочат цены газ.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда