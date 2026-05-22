"Театр стареющих вурдалаков": Невзоров - о ядерных учениях Путина и Лукашенко

Под прикрытием разговоров о "защите Отечества" Кремль и Минск снова размахивают ядерной дубинкой, пытаясь запугать Европу и собственных граждан.

https://opinions.glavred.info/teatr-stareyushchih-vurdalakov-nevzorov-o-yadernyh-ucheniyah-putina-i-lukashenko-10766747.html Ссылка скопирована

Путин и Лукашенко на фоне заявлений о совместных ядерных учениях / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Пока Россия и Беларусь демонстративно проводят совместные ядерные учения и усиливают агрессивную риторику в адрес Запада, в Европе вновь заговорили о рисках эскалации и ядерного шантажа. Публицист и телеведущий Александр Невзоров в своей колонке анализирует, как Кремль и Минск превращают военные сигналы в политический театр страха. Автор объясняет, почему подобные заявления направлены не только вовне, но и на внутреннюю аудиторию. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

И Путина, и Лукашенко давно пора привлечь к какому-нибудь общественно полезному труду.У этой парочки слишком много свободного времени — и распоряжаются они им удивительно бездарно.

Понятно, что старым вурдалакам нужно как-то скоротать время "до темноты". Но вместо бесконечных пресс-конференций они могли бы, например, посыпать пончики сахарной пудрой или клеить коробочки.

видео дня

А вместо этого — снова бессмысленное выступление перед камерами: тряска брылями в телевизоре, облизывание клыков и когтей, рассказы о том, как они "любят людей".

Речь, разумеется, шла о тренировке российско-белорусских ядерных ударов по Европе в рамках совместных "учений".

"Мы никому абсолютно не угрожаем", — заявили Путин и Лукашенко, участвуя в первой совместной ядерной тренировке.

"Мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие и меры, чтобы всячески защищать наше Отечество — от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество. Будем делать это всеми возможными способами", — сказал Лукашенко.

Во время сегодняшних учений ядерных сил Россия проведёт практические пуски баллистических и крылатых ракет, заявил Путин.

Источник

О персоне: Александр Невзоров Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред