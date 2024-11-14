Тандем Илона Маска и Трампа: есть ли угроза для Украины

Трамп и Маск похожи: они плохо понимают слово "дай", но прекрасно понимают "возьми". Потому позиция Украины "дайте, дайте, дайте" точно не будет ими воспринята.

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Украине есть чем заинтересовать Маска и Трампа, есть что предложить / Коллаж: Главред, фото: x.com/elonmusk, facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

В команде победителя американских президентских выборов Дональда Трампа чрезвычайно влиятельной фигурой является Илон Маск. Почему Маск может влиять на Трампа и насколько – попробуем разобраться.

Трамп – не бизнесмен и не политик, а неразрывное сочетание этих качеств. Это можно сравнить с корпускулярно-волновой природой света, который одновременно является и волной, и потоком мелких частиц (корпускул). И Маск такой же.

Трамп и Маск очень похожи: оба успешные бизнесмены, оба миллиардеры, оба больше руководствуются эмоциями и ощущениями, чем рациональными расчетами. Для них обоих большее значение имеет "я так хочу", "я так вижу" и "я хочу идти именно этим путём", даже если все вокруг будут приводить аргументы, свидетельствующие о том, что этот путь в никуда. Такое единство принципов сосуществования роднит Маска и Трампа.

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В то же время Трамп видит, что близкого ему по духу Илона Маска уважают, с его мнением считаются серьёзные структуры, он достиг фантастического успеха в производстве электрокаров, имеет личные отношения с тем же Путиным. К тому же космический проект Маска Space X намного эффективнее, чем государственная структура США – NASA, где тратятся огромные средства, а результаты значительно скромнее.

Следовательно, Трамп считает, что бизнесмен, который превосходит такую серьёзную структуру, как NASA, сможет навести порядок в государственных расходах, организации работы и бюрократии. Именно поэтому под Илона Маска и создаётся структура, которая должна будет проанализировать эффективность расходования средств государственными структурами.

Так что желание Дональда Трампа привлечь Маска к работе вполне понятно. Близость подходов в работе и ментальная близость позволяет Маску влиять на определенные решения Трампа, в частности, предлагать кандидатов на важные должности.

Кроме того, Маск нашёл общий язык с 46-летним сыном Трампа и очень нравится Трампу-младшему, как мировая звезда, и они совместно влияют на отца. А Дональд Трамп, как известно, очень ориентируется на свою семью.

Не стоит гадать, опасен ли для Украины тандем Илона Маска и Дональда Трампа, потому что это то же самое, что гадать: как то, что происходит на обратной стороне Луны, влияет на ситуацию в нашей стране. У Украины проблемы не из-за событий на Капитолийском холме, а из-за того, что происходит на Печерских холмах.

Нам своё делать, ведь украинские проблемы очевидны и остаются теми же: враг наступает, коррупция не преодолена, производство собственных вооружений следует налаживать и развивать. И никакие "маски" или "трампы" эти "домашние задания" за украинцев делать не будут.

Трамп и Маск являются прагматиками. Они оба очень плохо понимают любые фразы, которые начинаются со слова "дай", но прекрасно понимают фразы, начинающиеся со слова "возьми". То есть позиция Украины "дайте, дайте, дайте" совершенно точно не будет воспринята этим тандемом. Трамп и Маск будут искать выгоды – не денег, а выгоды, которая поможет в достижении цели Трампа Make America great again. Насколько наши предложения и действия будут соответствовать этой миссии Трампа, в которой участвует и Маск, настолько они и будут взаимодействовать с Украиной. Просто содержать наше государство они точно не будут. Поэтому нужно и выполнять собственные "домашние задания", и предлагать что-то, что было бы выгодным США.

А мантры о том, что "если Украина проиграет войну, проиграют и США", в Штатах не воспринимают. В Вашингтоне знают, что США не проиграют, если Украина потерпит поражение или, не дай Бог, исчезнет. США всё равно останутся мощной державой и просто минимизируют собственные расходы на войну в Украине.

Что Украина может предложить Трампу, чем заинтересовать? Все просто: мы можем предложить совместные проекты с американским военно-промышленным комплексом. Ведь у американского ВПК огромное лобби, которое без проблем выходит на Илона Маска, потому что военная отрасль во многом пересекается с проектами Маска. Если будут проекты с участием Украины, которые будут способствовать развитию Штатов и будут связаны с новыми технологиями и разработками или адаптацией того, что есть у американцев, к реалиям современной войны, они, безусловно, заинтересуют новую американскую власть. Но нужно, чтобы эти предложения были конкретными и лишенными коррупционного привкуса.

Маск, оценивая эффективность расходов государственных структур США, в частности, проанализирует и расходы на Украину, и то, насколько эффективно они здесь используются. Здесь мы должны помочь, чтобы всё было максимально прозрачно, и чтобы мы могли предложить, как оптимизировать эти расходы.

Ну, и Украине надо стать каким-никаким рынком для США. У нас есть электромобили, аккумуляторы и литий. К тому же литий добывается в Украине, как и другие полезные ископаемые. Кроме того, сейчас США пытаются отойти от ядерного топлива из России, то есть это сырьё им очень интересно. А Westinghouse уже готов переоснащать украинские ядерные электростанции. То есть нам есть о чём разговаривать с Трампом и Маском, есть что им предлагать.

По отношению к России и Путину у Илона Маска нет никакой симпатии – там другое.

Маск – визионер, который видит свою миссию в том, чтобы вывести человечество в космос, долететь до Луны, создать поселение на Марсе. Миссия похожа на миссию Циолковского. И Маск пытается осуществить это космическое развитие человечества. Но тут появляется Путин, который создаёт ядерную угрозу, способную уничтожить человечество и, соответственно, не позволит реализовать миссию Маска.

Маск убеждён, что, если не достичь согласия с Путиным, начнётся третья мировая, и всё сгорит в ядерном огне. Он боится ядерного апокалипсиса, который перечеркнёт всё, что Маск сделал в жизни, и всё, что он может сделать.

С другой стороны, Маск признает, что Путин – диктатор, но эффективный диктатор, который ничего не боится и будет делать своё до конца. Поэтому Илон Маск убежден, что с Путиным нужно договариваться, поскольку другого варианта просто нет.

Поэтому нельзя говорить, что Трамп и Маск подыгрывают России и Путину, в частности, в войне против Украины. На самом деле они подыгрывают Соединенным Штатам Америки и собственным представлениям о том, что для США является полезным. Ну, и, конечно, о том, что полезно для них самих.

Замечу, что пребывание Маска на государственной должности ограничено серединой 2025 года, то есть он не собирается задерживаться надолго. Проведёт ревизию, а дальше будет видно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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