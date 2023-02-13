Там хозяйничает путинский холуй

В связи с войной в России поборы растут, власть требует всё большую дань, нерадивые могут быть обвинены в недостаточном патриотизме и уничтожены.

В России происходит уравнивание в подлости, говорит Игорь Эйдман / сайт Кремля, Facebook Эйдман

Уравнивание в подлости.

Что происходит в России? Гляйхшальтунг, уравнивание. Термин из истории нацистской Германии, когда все сферы жизни общества были уравнены в рабстве и подлости. В результате политика, юстиция, бизнес, культура, образование, наука, пресса, литература, театр встали, как преданные фюреру дисциплинированные солдаты, в один ровный, послушный командам строй.

Если в нацистской Германии гляйхшальтунг напоминал построение солдат, то в путинской России он похож на концалегерное построение заключённых. Все сферы жизни стоят в одной шеренге, причём на коленях, а охранники с плётками прохоживаются вдоль ряда склонённых голов.

Академия наук уничтожена как независимый влиятельный институт. Академики унижены, их статус теперь едва ли выше официантов в столовой администрации президента. В их доме хозяйничает путинский холуй.

Бизнесмены полностью зависимы от власти и чекистов, каждого из них в любой момент могут обокрасть и посадить. В связи с войной поборы растут, власть требует всё большую дань, нерадивые могут быть обвинены в недостаточном патриотизме и уничтожены.

Школе предназначена роль фабрики для приготовления будущего послушного пушечного мяса. Учителя теперь - подручные не только в фальсификации выборов, но и в пропаганде войны. Университеты стоят на вытяжку и на любое безумное требование власти отвечают: "Я воль, майн Фюрер!".

Практически всё талантливое, яркое в культуре и на эстраде под запретом или полузапретом. Оригинальные творцы, в основном, уехали, остались штампованные попсовики, готовые за деньги обслужить хоть хозяина, хоть кучера, хоть его кобылу.

Вот и до театра добрались, выгоняют оттуда, при практически полном молчании коллег, последних из тех, кто не захотел шагать строем по команде безумного подполковника: Назарова, Ахеджакову, Филиппенко. В театре тоже Гляйхшальтунг. Скоро на всех сценах страны - новая драма Прилепина: "Путин и печник".

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