УПЦ МП в ожидании прихода российских войск: что выдает Московский патриархат

УПЦ МП в ожидании, когда все-таки в Украину придут российские войска

Радость об отделении Украинской православной церкви Московского патриархата от Москвы оказалась преждевременной. Ведь речь идет лишь об "административном отделении" и сохранении "духовной связи", о чем было уже заявлено.

Кстати, об автокефалии (или даже автономии) УПЦ МП вообще речь не идет. Ну, и упыря Кирилла в церквях МП продолжают упоминать на службах.

Здесь интересно то, что в УПЦ МП годами доказывали всем, что они "и так полностью независимы от Москвы". Теперь же заговорили об "административной независимости". То есть оказалось, что все же не были они независимыми? Потому что если были, то о чем новые решения?

Впрочем, без решения канонических вопросов все это остается чем-то не до конца серьезным, ибо для духовной структуры именно "духовное единение" является важнейшим. Не отрицая это единение, в УПЦ МП не возражают и против "русского мира", и против Кирилла с его шизофреническими проповедями.

Показательно, что реакция Москвы была очень умеренной. Мол, они ничего не знают, документов не получали, на церковь в Киеве "оказывается давление"...

Если бы реально решение УПЦ МП хотя бы минимально чем-то кому-то в Москве угрожало, на всех участников собора была бы наложена анафема. Как в свое время – на Филарета.

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Впрочем, ничего такого никто не делает, поэтому все это напоминает "тактическое отступление на определенные позиции" в ожидании, когда все-таки придут московитские войска. Лишь бы к этому времени приходы не разбегались…

Это если откровенно.

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При этом лично я до последнего все же считал, что УПЦ МП могла бы пойти другим путем, не противопоставляя себя собственному народу, а пытаясь идти с ним рядом.

Петр Олещук, политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко