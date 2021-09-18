Так жить дальше нельзя: верхи не могут, низы не хотят

Уже этой осенью нас ожидают огромные перетряски в экономике / УНИАН

Это у нас в стране, где хорошее настроение редкость, а жалобы на жизнь – норма. В Украине, где специалист и служащий ненавидят свою работу, а примерно с 35-40 лет уже начинают мечтать о пенсии, но выйдя на пенсию, становятся недовольны и пенсией, и всей своей жизнью. В стране, где безграмотность и хамство так же привычны, как грязные подъезды и реклама женских прокладок.

Ну, что тут еще добавить? Да и, конечно же, рыночная школа экономической практики Тимофея Милованова и еще ряда министров говорит о том, что никакой альтернативы минимально регулируемой экономике, где абсолютно доминируют олигархи и высокопоставленные чиновники, - нет.

По их мнению, если украинцы попытаются создать что-то иное, то оно тут же развалится и развития с сопутствующими реформами не будет. А может, не развалится? Ведь альтернатива есть! И развитие будет!

Более того, уже сейчас есть альтернатива монопольно-олигархическому укладу, а также вашим "реформам" в ЖКХ, в пенсионном обеспечении, в построении конкурентного организованного биржевого рынка и рынка деривативов, в других сферах социально-экономической жизни Украины.

Наконец, есть наш предшествующий опыт, есть мировой опыт, которые это доказывают. Правда, альтернативное развитие украинской экономики не отвечает интересам тех, кто сегодня имеет экономическую и политическую власть. Они по-прежнему ориентируются на бедность населения страны. В это же время эволюция запросов высокопоставленных чиновников развивается существенно быстрее доходов украинского бизнеса и быстрее того, что предполагает бедное население.

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И хуже всего то, что все украинцы как-то пообвыклись и адаптировались к этой нашей аховой реальности, но вот довольны ли они сегодняшней жизнью – убежден, что нет.

Читайте такжеБизнес стал отдавать предпочтение "золотому матрасу"Более того, в Украине уже стало красивой сказкой, мол, дети должны заботиться о родителях в быстро падающей экономике. Хотя в этой качающейся украинской экономике кто и о ком должен заботиться, безусловно, определить очень сложно.

Но интересно, осознал ли финансово-экономический блок Кабмина Дениса Шмыгаля, что дальше так жить нельзя – верхи не могут, низы не хотят?! Думаю, уже этой осенью нас ожидают огромные перетряски в экономике. Осторожно предположу: всё в Украине будет хорошо, если, конечно, вдруг не станет совсем хреново.