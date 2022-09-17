Так был ли "договорняк" по харьковскому прорыву?

Бойцы ВСУ на Харьковщине / Скриншот видео Telegram Залужного

Общаясь с коллегами, обнаружил, что тема якобы "договорняка" по поводу нашего наступления под Харьковом продолжает муссироваться и имеет сторонников. Лично я не вижу в этой теме элементарной логики и смысла. Прежде всего, для недоимперии.

Главным основанием для договорняковых предположений служит то, что уж больно резво драпали недоимперские вояки, бросая технику, боеприпасы и своих пособников. И что произошло это уж слишком на большой территории, местами даже там, где даже и боев-то не было. А вот на границе Луганской области наше наступление притормозило. Мол, такое без "договорняка" невозможно.

Ну, то, что наши притормозили — это все по военной науке: при недостатке штурмовой авиации, как у нас, следует выдвинуться на расстояние, до которого добивает наша артиллерия, окопаться, подтянуть тылы и логистику, а потом делать еще один бросок. 80 км, на которые ВСУ, в основном, продвинулись, это как раз дальность Хаймарсов.

А вот второй резон насчет "договорняка" происходит из подспудного пиетета перед недоимперией, что и приводит к мысли, что терпеть столь позорные поражения РФ просто не может. Ибо велика, могуча, ядрёна и почти непобедима.

Но посмотрите на их жалкие останки от космической, авиационной, автомобильной и прочих могучих при Союзе отраслей. Да, у нас это вообще ушло в ноль, но и в недоимперии не лучше, просто больше понтов. Так с какой стати это деградировавшее гособразование, управляемое мафиозной коррумпированной властью, останется сильным в военной сфере? Почему российских оккупантов нельзя бить современным оружием при современной тактике безо всяких "договорняков"?

Истина на поверхности: ВСУ подготовили и перебросили на фронт ударный корпус, оснащенный НАТО-вской техникой. Значительная часть высоко мотивированных бойцов корпуса прошла боевое слаживание в Великобритании (отсюда, кстати, и их бравирование английской терминологией). Эти бойцы, имея точные разведывательные данные, проломили хлипкую на выбранном участке фронта оборону врага.

А дальше в гарнизонах находились подразделения Росгвардии, которые умеют разгонять лишь несопротивляющихся протестующих, а также луганские "мобики", которые недоумевают, почему их гонят воевать за пределы Луганской области. То есть, и те, и те не ахти какие бойцы. Вот фронт и рухнул, а паника, которой у россиянцев, как известно, не бывает никогда, довершила разгром.

Но если все же представить, что "договорняк" был, то в чем выгоды сторон?

С Украиной вопросов нет: мы громим врага и гоним его с нашей земли, украинцы ликуют, у наших военных энтузиазм и кураж.

У Белого Дома все тоже очевидно: с американской военной и прочей помощью достигнута зримая и значимая победа (не как в Афганистане). Значит, демократы с президентом Байденом во главе — умники-красавчики, и на ближайших выборах их позиции усиливаются.

Но что получил Кремль? Вой, скулеж и проклятия на всех своих болотах? Разочарование и даже издевки от своих союзников?

Единственным значимым достижением в подобном раскладе могли бы быть мирные переговоры на устраивающих Кремль условиях. Но тогда войска РФ были бы отведены организованно, с сохранением техники, как они смогли убраться из-под Киева. Без суматошной вертолетной переброски резервов, чтобы заткнуть дыру тришкиного кафтана. Это был бы очередной "жест доброй воли", а не откровенный драп с преследующими колоннами ВСУ.

Опять же, если бы решение о переговорах по согласованной повестке было принято во всех трех столицах, то россиянские пропагандисты звенели бы об этом из каждой дырки, чтобы закрепить сей факт в мировом общественном мнении. Ведь мир бы переговоры активно приветствовал.

А не так, как сейчас, когда уксусно унылый Лавров понуро не отказывается о чем-то бессмысленном с кем-то перетереть…

В общем, нет выгод всех сторон — нет и "договорняка".

Верим не только в ВСУ, но и в собственный здравый смысл. И уже сейчас думаем, какую Украину будем строить после победы. И каким силами.

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